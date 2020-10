Demokraten Joe Biden opfordrer vælgere i North Carolina til at få stemt så hurtigt som muligt.

Præsident Donald Trump og den demokratiske udfordrer Joe Biden bejlede søndag til vælgere i svingstaterne Nevada og North Carolina.

Begge kandidater er i færd med en intens slutspurt forud for den sidste præsidentdebat torsdag og selve valget 3. november.

Omkring 27,7 millioner amerikanere har allerede afgivet deres stemme til valget enten via e-mail eller personligt. Det viser tal fra United States Elections Project ved University of Florida.

De rekordmange tidlige vælgere skyldes blandt andet bekymringer over at have mange mennesker samlet på valgstederne på valgdagen midt under coronapandemien.

I North Carolina, hvor 1,4 millioner eller 20 procent af delstatens registrerede vælgere allerede har afgivet deres stemme, opfordrede Joe Biden indbyggerne til at få stemt så hurtigt som muligt.

- Vi er nødt til at holde det fantastiske momentum i gang. Vi må ikke lade det stoppe, sagde han søndag under et drive-in-vælgermøde i byen Durham.

- Vent ikke. Stem i dag, sagde han, mens tilhørere i deres biler dyttede for at udtrykke opbakning.

