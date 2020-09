Det bliver som en verbal boksekamp i den allerhøjeste vægtklasse - ultra sværvægt.

Donald Trump har snakket om Joe Biden. Joe Biden har snakket om Donald Trump. Og nu får de to amerikanske præsidentkandater endelig chancen for at tale direkte til hinanden.

De tre tv-transmitterede tv-debatter er således fastsat. Og ifølge New York Times er Trump og Biden allerede gået i træningslejr.

»Det bliver et politisk sammenstød af dimensioner,« siger den amerikanske kommentator, journalist og radiovært Stephen Henderson til B.T.

Donald Trump. Foto: TOM BRENNER - Reuters. Vis mere Donald Trump. Foto: TOM BRENNER - Reuters.

»Ikke alene vil alle lægge mærke til hvert et ord. Hver en bevægelse, hver et tonefald og ikke mindst, vil hvert et fysisk skridt, de to kandidater tager i studiet blive fortolket og analyseret,« siger Henderson.

Donald Trump er 74. Joe Biden er 77. Og sammenlagt er republikaneren og demokraten de to ældste præsidentkandidater i amerikanske historie.

Biden og Trump har beskyldt hinanden for tiltagende senilitet og derfor ude af stand til at varetage præsidentembedet. Og derfor bør begge kandidater få masser af hvile, før den første tv-debat i Cleveland, Ohio 29. september, der skal styres af én af USAs skarpeste journalister, Chris Wallace fra tv-kanalen FoxNews.

Fra andre Fox-reportere som Sean Hannity og Tucker Carlson kan Donald Trump regne med lette spørgsmål. Men Chris Wallace er kendt - og iblandt politikere - berygtet for sin tilsyneladende politiske uafhængighed.

Donald Trump og Joe Biden skal mødes til i alt tre tv-debatter 29. september, 15. oktober og endelig 22. oktober. Foto: JIM WATSON, DOMINICK REUTER Vis mere Donald Trump og Joe Biden skal mødes til i alt tre tv-debatter 29. september, 15. oktober og endelig 22. oktober. Foto: JIM WATSON, DOMINICK REUTER

Således vil spørgsmålene være skarpe. Og hvis Wallace ikke får svar i første forsøg, fortsætter han, indtil svaret foreligger.

TV-debat nummer to finder sted i Miami, Florida 15. oktober og skal styres af en anden uafhængig journalist, Steve Scully fra den offentlige kanal C-SPAN, der i USA dagligt sender direkte fra kongressen.

Denne anden debat tager form af en såkaldt 'Town Hall', hvor indbudte gæster også kan få lov til at stille spørgsmål.

Til den sidste direkte tv-debat (22. oktober) imellem Biden og Trump skal NBC-journalist Kristen Welken styre slagets gang. Og hvis de aldrende mandlige kandidater tror, at den kvindelige ordstyrer i Nashville, Tennessee vil gøre tingene lettere, kan de godt tro om igen.

Vicepræsidentkandidat Kamala Harris skal møde den siddende vicepræsident Mike Pnce til tv-debat 7. oktober. Foto: Michael A. McCoy - AFP Vis mere Vicepræsidentkandidat Kamala Harris skal møde den siddende vicepræsident Mike Pnce til tv-debat 7. oktober. Foto: Michael A. McCoy - AFP

Den siddende vicepræsident Mike Pence. Han skal møde Kamala Harris til tv-debat 7. oktober. Foto: SAUL LOEB Vis mere Den siddende vicepræsident Mike Pence. Han skal møde Kamala Harris til tv-debat 7. oktober. Foto: SAUL LOEB

Kristen Welken er nemlig ligesom både Wallace og Scully kendt for sin kompromisløse stil og ditto fremgangsmåde.

I forhold til Trumps og Bidens tre tv-dueller, slipper Kamala Harris og Mike Pence let.

Således skal vicepræsoidentkandidaterne kun mødes en enkelt gang.

Denne debat finder sted i Salt Lake City, Utah 7. oktober. Og her bliver værten og ordstyreren Susan Page fra avisen USA Today.