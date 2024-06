Ekspræsident Trump vil acceptere fængselsdom, men siger, at det vil være svært for offentligheden at håndtere.

Den amerikanske ekspræsident Donald Trump siger, at han vil acceptere fængselsdom eller dom om afsoning med fodlænke, men at det vil være svært for offentligheden at acceptere dette.

- Jeg er ikke sikker på, at offentligheden kan klare det, siger den republikanske præsidentkandidat til mediet Fox News ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Trump har tidligere oplyst, at han vil anke torsdagens afgørelse i den meget omtalte sag om tys-tys-penge, hvor han blev kendt skyldig i at have fusket med bogføringen af en betaling til pornoskuespillerinden Stormy Daniels.

Interviewet, hvor ekspræsidenten udtaler sig om strafudmålingen, blev offentliggjort søndag amerikansk tid.

- Jeg tror, at det vil være svært for offentligheden at håndtere. Du ved, på et vist tidspunkt er der et bristepunkt, siger Trump.

Ekspræsidenten undlader at uddybe, hvilke konkrete konsekvenser han potentielt ser udfolde sig.

Straffen til Donald Trump bliver udmålt 11. juli. Det er, fire dage inden at Det Republikanske Parti samles for formelt at vælge dets præsidentkandidat til valget i november.

Afgørelsen i sagen, som blev truffet ved en domstol i New York, betyder, at Donald Trump er den første amerikanske ekspræsident, som er blevet kendt skyldig i en straffesag.

- Det her var en uærlig og uværdig retssag. Den rigtige afgørelse bliver truffet 5. november af folket. Og de ved, hvad der skete her. Alle ved, hvad der skete her, sagde Donald Trump efter afgørelsen ifølge AFP.

Han understregede samtidig, at han er "en meget uskyldig mand".

Den tidligere præsident var tiltalt for at have forfalsket dokumenter for at dække over en udbetaling på 130.000 dollar - cirka 900.000 kroner - til Stormy Daniels forud for præsidentvalget i 2016.

Overførslen blev ifølge anklagemyndigheden bogført som udgifter til advokatbistand og skulle sikre, at Stormy Daniels ikke udtalte sig om en affære, som hun og Trump skulle have haft i 2006.

Nævningetingets afgørelse, som er truffet af 12 enige nævninger, forhindrer ikke Trump i at stille op til præsidentvalget, som afholdes 5. november.

/ritzau/