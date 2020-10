Præsidenten mener, at uredigeret videoklip viser, hvordan medie behandler ham uretfærdigt i valgkampen.

USA's præsident, Donald Trump, har publiceret et interview, han lavede med CBS-programmet "60 minutes" tidligere på ugen, på sin Facebook-side. Tilsyneladende fordi, han mener, at det beviser, hvordan mediet behandler ham uretfærdigt.

Interviewet, der blev lavet tirsdag, blev afbrudt, da præsidenten pludselig rejste sig fra sin stol og forlod rummet. Angiveligt fordi han var irriteret over journalisten Leslie Stahls spørgsmål.

Allerede kort efter interviewet truede præsidenten med at lægge det på de sociale medier i uredigeret form.

- Det vil blive gjort, så alle kan få indblik i, hvad et falsk og forudindtaget interview handler om, skrev præsidenten på Twitter tirsdag.

Og torsdag aften dansk tid kan alle nu se interviewet på præsidentens Facebook-side.

- Se på forudindtagetheden, hadet og frækheden fra "60 Minutes" og CBS, skriver præsidenten i sit opslag.

Allerede i starten af det 38 minutter lange videoklip beskylder præsidenten Leslie Stahl for at behandle ham uretfærdigt.

Flere gange siger han, at journalisten har et "negativt" fokus i sine spørgsmål.

Det sker blandt andet, da Leslie Stahl spørger ind til præsidentens vælgermøder, hvor langt de færreste deltagere bærer mundbind.

- Du er så negativ, du er så negativ. Du kommer bare her med denne negative attitude. Det er de største vælgermøder, vi nogensinde har haft, siger præsidenten i interviewet.

Videoen slutter med, at Donald Trump igen kritiserer Leslie Stahls håndtering af interviewet.

Derefter afbryder han samtalen.

- Du har bragt en masse emner op, som var upassende at bringe op lige fra starten, siger han, inden han forlader rummet.

CBS skriver, at mediet stadig planlægger at bringe en redigeret udgave af interviewet søndag aften lokal tid.

Samme udgave af "60 Minutes" vil også indeholde et interview med præsidentens modkandidat, Joe Biden, skriver The New York Times.

/ritzau/