Ifølge CNN undersøger USA efterretninger om, at Nordkoreas leder er i "alvorlig fare" efter en operation.

USA's præsident, Donald Trump, ønsker for Kim Jong-un, at det går ham vel.

Men Trump understreger også, at han hverken har fået be- eller afkræftet historier om, at den nordkoreanske leder skulle være i dårlig tilstand efter en operation.

Det var CNN, der mandag lokal tid bragte en artikel om, at amerikanske myndigheder undersøger efterretninger om, at Kim Jong-un skulle være i "alvorlig fare" efter en operation.

Anonyme sydkoreanske og kinesiske embedsmænd med kendskab til det amerikanske efterretningsvæsen har dog sået tvivl om historien.

Imens har Det Hvide Hus meddelt, at man følger sagen tæt.

- Hvis han er i den tilstand, som historierne fortæller om, så er det en meget alvorlig tilstand, siger Trump.

- Jeg håber blot, at han har det fint. Jeg har haft et rigtig godt forhold til Kim Jong-un. Og jeg håber, at han har det godt. Vi får at se, hvordan det går ham. Vi ved ikke, om historierne er sande.

Også det sydkoreanske medie Daily NK har skrevet, at Kim Jong-un, der antages at være omkring 36 år gammel, modtager behandling for hjerte-kar-problemer. Daily NK citerede én unavngiven kilde i Nordkorea.

Daily NK er en hjemmeside drevet hovedsageligt af nordkoreanske afhoppere.

Information i Nordkorea er svært tilgængelig på grund af streng kontrol fra regimet. Det gælder ikke mindst oplysninger om lederen og hans helbred.

/ritzau/Reuters