Trump vil slå hårdt ned på "uro på venstrefløjen", lover han. Biden mener, at han giver næring til volden.

To amerikanske ministerier opretter et fælles operationscenter, der skal undersøge "civil uro på venstrefløjen".

Det oplyser USA's præsident, Donald Trump, mandag lokal tid.

Samtidig beskylder han Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, for at give moralsk støtte til uromagere, efter at Biden i Pennsylvania holdt en tale, hvor han langede ud efter Trumps tilgang til raceprotesterne.

- I Amerika vil vi aldrig overgive os til pøbelvælde, for hvis folkemængderne får lov at herske, er demokratiet i sandhed dødt, siger Trump.

Generelt har præsidenten været hård i sin retorik over for protesterne og gentagne gange brugt anledningen til at fremføre sit valgslogan om "lov og orden".

Ifølge præsidenten er over 200 blevet anholdt i byer tværs af landet. Blandt andet i Portland, hvor en person i weekenden blev skudt og døde under uroligheder, er 100 blevet anholdt, oplyser præsidenten.

Det fremgår ikke, hvor lang tid anholdelserne er foregået over.

Det nye fælles operationscenter skal høre under justitsministeriet og ministeriet for indenlandsk sikkerhed.

/ritzau/Reuters