Kim Jong-un vil ikke skuffe sin ven, præsident Trump, skriver Trump selv på Twitter efter nye prøveaffyringer.

Nordkoreas missiltest i de seneste dage kan være et brud på FN's regler, men ikke på aftalen mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas øverste leder, Kim Jong-un.

Det skriver Trump på Twitter fredag.

- Disse missiltest er ikke en overtrædelse af vores underskrevne Singapore-aftale, lige som der heller ikke var drøftelser af kortdistancemissiler, da vi trykkede hænder, skriver Trump blandt andet i en række tweets.

Sent torsdag aften dansk tid var der igen meldinger om, at Nordkorea havde foretaget nye prøveaffyringer af kortrækkende missiler.

To gange tidligere inden for en uges tid har Nordkorea affyret op til flere ballistiske missiler ud over havet.

- Kim ønsker ikke at skuffe mig med et tillidsbrud, der er alt for meget at vinde for Nordkorea, skriver Trump.

- Der er også alt for meget at tabe, tilføjer han.

- Han vil gøre det rigtige, for han er alt for klog til ikke at gøre det, og han vil ikke skuffe sin ven, præsident Trump!

FN's resolutioner forbyder Nordkorea at foretage testaffyringer af ballistiske missiler.

Europæiske medlemmer af FN's Sikkerhedsråd har fordømt de seneste prøveaffyringer fra nordkoreansk side.

Men Trump har nedtonet disse prøveaffyringer og betegnet dem som "standard", skriver nyhedsbureauet AFP.

Trump har tre gange mødtes med Nordkoreas øverste leder i et forsøg på at få ham til at droppe landets atomvåbenprogram mod til gengæld at komme ud af den internationale isolation, landet har været i længe.

Iagttagere er imidlertid enige om, at der konkret ikke er kommet meget ud af Trumps diplomatiske indsats.

/ritzau/