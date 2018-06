Trods optøede relationer mellem USA og Nordkorea er det isolerede regime stadig en stor trussel for USA.

Washington. Nordkorea er stadig en ekstraordinær trussel mod USA.

Det slog præsident Donald Trump fast fredag, da han underskrev et dekret, der forlænger en række økonomiske sanktioner mod styret.

Erklæringen fra præsidenten var ventet, men faldt, blot ni dage efter præsidenten skrev på Twitter:

- Der er ikke længere en atomtrussel fra Nordkorea.

Tweetet blev skrevet, umiddelbart efter at Donald Trump og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, havde overstået et historisk topmøde i Singapore.

I den nye erklæring noteres "eksistensen og risikoen for spredningen af fissilt materiale til våbenbrug".

Samtidig henvises der til, at den nordkoreanske regering "stadig udgør en usædvanlig og ekstraordinær trussel mod USA's nationale sikkerhed, udenrigspolitik og økonomi".

Det nationale nødberedskab over for Nordkorea blev etableret i 2008. Det har siden været et symbol på spændingerne mellem de to lande, der kulminerede sidste år.

Det skete, da Nordkorea meddelte, at styret var i stand til at nå det amerikanske fastland med sine ballistiske missiler efter en lang række missiltest og atomprøvesprængninger.

Men ordkrig og provokationer blev siden vendt til diplomatiske og nærmest venskabelige ordvekslinger mellem de to landes ledere. Og på mødet i Singapore den 12. juni lovede Kim Jong-un, at Nordkorea vil arbejde for en atomvåbenfri koreansk halvø.

De to lande mangler dog stadig at aftale betingelserne for afrustningen.

Donald Trump hævdede på et møde torsdag, at afrustningen allerede er påbegyndt.

Det skete, selv om forsvarsminister Jim Mattis dagen forinden havde sagt, at Nordkorea tilsyneladende ikke havde taget nogen skridt mod en afrustning.

/ritzau/AP