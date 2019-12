Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har 'alt for meget at tabe' ved at udvise fjendtlighed.

Det skriver USA's præsident, Donald Trump, søndag på Twitter.

'Kim Jong-un er for klog og har alt for meget at tabe, faktisk alt, hvis han handler på en fjendtlig måde,' skriver Trump.

Udtalelsen kommer, efter at Nordkorea angiveligt har gennemført en test ved Sohae-anlægget. Det er før blevet brugt til at opsende nordkoreanske satellitter.

'Han underskrev en stærk aftale om atomnedrustning med mig i Singapore,' skriver Trump.

Det er en henvisning til Trumps møde med Kim Jong-un i juni 2018.

'Han ønsker ikke at miste sit særlige forhold til USA's præsident eller blande sig i det amerikanske valg i november,' lyder det videre i Trumps tweet.

Det vides ikke, hvad der blev testet ved Sohae-anlægget natten til søndag dansk tid. Men ifølge det officielle nordkoreanske nyhedsbureau, KCNA, var det en 'meget betydningsfuld' test.

Missileksperter siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det ser ud til, at det var en raketmotor, nordkoreanerne afprøvede.

Hvis det er tilfældet, er det »endnu et kraftigt signal om, at diplomatiets dør hastigt er ved at smække i, hvis det ikke allerede er sket.« Det siger Vipin Narang, atomekspert ved det amerikanske Massachusetts Institute of Technology.

Lørdag meddelte Nordkoreas FN-ambassadør, at landet ikke længere vil forhandle om atomnedrustning med USA.

Atomnedrustning har været helt centralt i det amerikanske engagement med Nordkorea gennem de seneste to år.

I en meddelelse sagde den nordkoreanske FN-ambassadør, at den 'vedvarende og betydelige dialog,' som USA ønsker, er et 'trick, der skal spare tid,' så det passer ind i en hjemlig politisk dagsorden.

Det er tilsyneladende en henvisning til, at præsident Donald Trump forsøger at blive genvalgt i 2020.

Nordkorea har tidligere kritiseret USA for ikke at ville gøre indrømmelser til gengæld for, at Nordkorea nedruster.

/ritzau/