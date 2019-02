Præsident Donald Trump nominerer USA's fungerende indenrigsminister, David Bernhardt, til jobbet som fast mand på pinden.

Det skriver præsidenten på Twitter mandag.

'David har gjort et fantastisk stykke arbejde, lige siden den dag han ankom,' skriver Trump.

49-årige Bernhardt er en veteran i Washington og tidligere lobbyist for olie- og gasselskaber samt andre industrier.

Nomineringen af David Bernhardt som ny indenrigsminister har mødt stor modstand fra miljøorganisationer. De mener, at han allerede har truffet lovmæssige beslutninger om landets naturlige ressourcer til gavn for erhvervslivet.

I en udtalelse skriver Bernhardt, at "det er et ydmygt privilegium at blive nomineret til at lede et ministerium, hvis mission jeg elsker, og at hjælpe med at nå vores præsidents afbalancerede og fornuftige vision".

David Bernhardt erstatter Ryan Zinke. Han trådte tilbage som indenrigsminister i midten af december i forbindelse med etiske undersøgelser.

Bernhardts ry som en teknokrat, der arbejder effektivt bag kulisserne, står i skarp kontrast til sin flamboyante forgænger.

Ryan Zinke fik allerede på førstedagen som indenrigsminister stor opmærksomhed, da han kom ridende på en hest.

Der gik dog ikke længe, før det var langt mere negativ opmærksomhed, han fik. Blandt andet for påstande om brud på retningslinjer i forbindelse med rejseaktiviteter samt mulige interessekonflikter.

I de seneste uger er David Bernhardt blevet kritiseret af blandt andet miljøorganisationer for at fortsætte behandlingen af olie- og gasprojekter, mens andre ministerier havde indstillet deres arbejde på grund af en delvis nedlukning af statsapparatet.

»Bernhardt har fået denne nominering som en belønning for flere måneders arbejde med at ødelægge USA's naturarv,« siger Kieran Suckling, direktør for Center for Biologisk Diversitet i Arizona, USA.

»At bekræfte ham som indenrigsminister vil være en velsignelse for forurenere og en gigantisk katastrofe for vores offentlige jordområder og truede arter,« tilføjer han.

David Bernhardt skal først godkendes af Senatet, før han kan tiltræde jobbet som ny indenrigsminister.

/ritzau/AP