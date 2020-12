USA's præsident erklærer hackerangreb under kontrol og retter skylden mod Kina frem for Rusland.

Et omfattende cyberangreb, der har ramt blandt andet amerikanske ministerier, er "under kontrol", hævder USA's præsident, Donald Trump.

Han modsiger sin egen regerings vurdering af, at Rusland står bag.

- Jeg er fuldt briefet, og alt er under kontrol, skriver han på Twitter.

Det er Trumps første offentlige udtalelse om hackerangrebet. Han antyder, at det sagtens kunne være Kina, der står bag.

- Rusland Rusland Rusland er favoritråbet, når noget sker, skriver han videre og hævder, at medierne er "skrækslagne over at drøfte muligheden af, at det kunne være Kina (det kunne det!)".

Der er indtil videre ikke fremlagt beviser, der peger i retning af Kinas indblanding.

- Der kunne også have været et angreb mod vores latterlige valgmaskiner under valget, som det nu er tydeligt, at jeg vandt stort, hvilket gjorde det til en endnu mere korrupt skændsel for USA, skriver Trump videre.

Han har helt afvist, at Joe Biden kan have vundet en reel sejr ved valget 3. november, men har ikke fremlagt beviser for sine påstande om svindel.

Trumps egen udenrigsminister, Mike Pompeo, sagde tidligere lørdag dansk tid, at meget peger i retning mod Rusland.

- Dette var en betydelig anstrengelse, og jeg mener, det er en sag, om hvilken vi nu temmelig klart kan sige, at det var russerne, der var involveret i denne aktivitet, forklarede Pompeo.

Trump har hidtil været tavs om sagen, selv om den har været en topnyhed i USA den seneste uge.

Blandt de ministerier, der er blevet hacket, er energiministeriet, der har ansvar for USA's atomvåben.

Microsoft oplyste natten til fredag, at det har varslet over 40 kunder, der er ramt af den ondsindede software.

Hackerne har efter alt at dømme brugt en svaghed i et sikkerhedsprogram. Det er udviklet af Texas-virksomheden SolarWinds. Det har været brugt af mange ministerier og organisationer.

80 procent af de berørte kunder hører hjemme i USA. Microsofts formand, Brad Smith, skriver i en blog, at der også er fundet ondsindet software i Belgien, Storbritannien, Spanien, Canada, Israel, Mexico og De Forenede Arabiske Emirater.

I Danmark oplyser Center for Cybersikkerhed ifølge DR, at 25-50 virksomheder og offentlige myndigheder kan være impliceret.

/ritzau/