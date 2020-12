Der er tilpas stort flertal i Kongressen til, at to tredjedele kan stemme for at ophæve præsidentens veto.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har nedlagt veto mod landets forsvarsbudget. Det skriver flere internationale medier, herunder Reuters.

Han kritiserer, at "kritiske nationale sikkerhedsforanstaltninger er undladt".

Desuden "modsiger det min regerings bestræbelser på at sætte Amerika øverst i vores nationale sikkerheds- og udenrigspolitik", udtaler Trump i en erklæring ifølge Reuters.

Trump har tidligere truet med at nedlægge veto mod forsvarsbudgettet.

Der er dog et tilpas stort flertal i både Senatet og Repræsentanternes Hus til, at to tredjedele af medlemmerne kan stemme for at ophæve hans veto.

Budgettet er på 740 milliarder dollar. Det svarer til 4542 milliarder danske kroner.

