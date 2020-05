Donald Trump har afvist et forslag om, at han skal bede Kongressen om lov til nye krigshandlinger i Iran.

USA's præsident, Donald Trump, har som ventet nedlagt veto mod en resolution, der begrænser hans krigsmagt i Iran.

Det oplyser Trump i en erklæring fra Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Vetoet kommer, efter at begge kamre i Kongressen har vedtaget resolutionen. Først med et flertal på 224 mod 194 i Repræsentanternes Hus i januar og derefter med et flertal på 55 mod 45 i Senatet i februar.

- Dette var en meget fornærmende resolution, som blev foreslået af Demokraterne som en del af en strategi for at vinde valget den 3. november ved at splitte Det Republikanske Parti, udtaler Donald Trump med henvisning til det amerikanske præsidentvalg.

- De få republikanere, som stemte for, gjorde præcis det, som de (Demokraterne, red.) ønskede.

Resolutionen kræver, at Trump fjerner amerikanske styrker, der er involveret i fjendtligheder mod Iran, medmindre Kongressen erklærer krig eller tillader brug af militær magt.

Det er formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, der har taget initiativ til forslaget.

Det sker, fordi hun mener, at USA's drab på den iranske topgeneral Qassem Soleimani den 3. januar i Bagdad var provokerende og ude af proportioner.

Hun har tidligere udtalt, at Trump "må nedtrappe og forhindre yderligere vold".

- USA og verden har ikke råd til en krig, sagde hun i begyndelsen af januar ifølge nyhedsbureauet AFP.

Demokraterne har efter drabet på Qassem Soleimani kritiseret Trump for først officielt at orientere Kongressen om droneangrebet, 48 timer efter at det var udført.

Tidligere amerikanske regeringer har arbejdet på at sikre bred tværpolitisk opbakning til vigtige militære operationer ved at orientere oppositionen på forhånd.

Men Trump-administrationen orienterede ifølge Pelosi ikke de demokratiske ledere i Kongressen forud for angrebet på Soleimani.

