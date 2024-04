Danmark og danskere fik særlig opmærksomhed, da Donald Trump forleden holdt en storslået indsamling for sine stenrige støtter.

Her nævnte han pludselig vores lille land midtvejs i sin cirka 45 minutter lange velkomsttale.

Sådan skriver New York Times baseret på oplysninger fra en anonym person, der var til stede i Palm Beach lørdag aften, hvor milliardæren John Paulson lagde hus til.

Det var i forbindelse med et af Donald Trumps yndlingsemner, at den danske vinkel dukkede op.

Hustruen, Melania Trump, var med til indsamlingsmiddagen. Foto: Alon Skuy/AFP/Ritzau Scanpix

Som så mange gange før, når han har talt til forsamlinger, kom han således ind på immigrationssituationen - og gentog hvordan mange krydser grænsen til USA direkte »fra fængsler« og »fra lande, der er en katastrofe«.

Lørdag aften erindrede han i den forbindelse en episode fra tiden i Det Hvide Hus, hvor han som præsident skulle have sagt noget lignende.

»Og så sagde jeg altså: 'Hvorfor kan vi ikke lade folk komme fra pæne lande komme ind?' Jeg prøvede på at opføre mig pænt,« fortalte Donald Trump til de mange fremmødte lørdag aften:

»Pæne land som Danmark, Schweiz? Kommer der folk fra Danmark? Hvad med Schweiz? Hvad med Norge?«

Ifølge New York Times fik Donald Trump de mange milliardærer til at grine over bemærkningerne.

Det blev i øvrigt en særdeles indbringende aften for hans præsidentkampagne, da der blev samlet en rekordsum på mere end 50 millioner dollar ind.