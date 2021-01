Ingen ægte tilhænger af Donald Trump ville nogensinde tolerere politisk vold, siger præsidenten i en video.

I en videomeddelelse offentliggjort kort efter midnat torsdag dansk tid nævner præsident Donald Trump ikke med et eneste ord rigsretssagen mod ham.

Videoen er offentliggjort af Det Hvide Hus på Twitter, kort tid efter at et flertal i Repræsentanternes Hus stemte for at indlede en rigsretssag mod præsidenten.

Sent onsdag aften dansk tid stemte 232 medlemmer af Repræsentanternes Hus, herunder ti af Trumps republikanske partifæller, for at indlede en rigsretssag mod Trump for at have opildnet til oprør forud for et angreb på Kongressen i sidste uge.

Men i videomeddelelsen nævner Trump ikke rigsretssagen med ét ord.

I stedet siger præsidenten blandt andet, at vold aldrig kan retfærdiggøres.

Han siger også, at ingen ægte tilhænger af ham nogensinde ville tolerere politisk vold.

- Hvis du gør sådan nogle ting, støtter du ikke vores bevægelse, siger han.

Samtidig gentager Trump, at han fordømmer den vold, der fandt sted onsdag i sidste uge, hvor hundredvis af personer stormede Kongressen, og fem mennesker omkom.

/ritzau/