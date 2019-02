En atomafrustning af Den Koreanske Halvø bliver vigtigt punkt på dagsordenen ved nyt topmøde i Vietnam.

USA's præsident, Donald Trump, skal tilsyneladende mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Vietnams hovedstad, Hanoi.

Det skriver præsidenten på Twitter forud for mødet, der er planlagt til 27. og 28. februar.

- Mine repræsentanter har lige forladt Nordkorea efter et meget produktivt møde og er blevet enige om tid og dato for det andet topmøde med Kim Jong-un, skriver præsidenten og tilføjer:

- Det vil finde sted i Hanoi, Vietnam, 27. og 28. februar. Jeg ser frem til at se formand Kim og fremme fredens sag.

En udsending fra udenrigsministeriet har været i Pyongyang for at aftale det næste topmøde mellem de to ledere.

På det tre dage lange besøg i den nordkoreanske hovedstad talte parterne blandt andet om Nordkoreas forpligtelse til en "atomafrustning".

Det skriver udenrigsministeriet i en meddelelse.

Den amerikanske udsending, Stephen Biegun, landede fredag på en amerikansk base i Sydkorea efter sit besøg i Pyongyang.

Nordkorea har endnu ikke bekræftet topmødet. Kim Jong-un nævnte således heller ikke mødet fredag, da han mødtes med sine generaler.

Donald Trump og Kim Jong-un mødtes første gang i Singapore i juni 2018.

/ritzau/AFP