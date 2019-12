De har mødt hinanden flere gange. Festet sammen. Spist middag sammen. Udvekslet håndtryk. De har sågar også et par fælles venner.

Alligevel havde Donald Trump travlt med at lægge afstand til den britiske prins Andrew, da præsidenten tirsdag ankom til London for at deltage i NATO-topmødet med sine kolleger fra den vestlige verden.

For hvad mener præsidenten om, at prinsen har frasagt sig alle sine projektioner og officielle pligter på grund af den verserende skandale med den pædofildømte milliardær, Jeffrey Epstein?

En mand, som på et tidspunkt også regnede Donald Trump blandt sine betydningsfulde venner.

Præsident Trump forsøgte at lægge afstand til prins Andrew og den verserende skandale med Jeffrey Epstein, da han tirsdag ankom til Nato-møde i London. (Arkivfoto) Foto: LUDOVIC MARIN Vis mere Præsident Trump forsøgte at lægge afstand til prins Andrew og den verserende skandale med Jeffrey Epstein, da han tirsdag ankom til Nato-møde i London. (Arkivfoto) Foto: LUDOVIC MARIN

Spørgsmålet faldt ifølge avisen The Guardian på et pressemøde hos den amerikanske ambassadør i London forud for topmødet, og svaret fra præsidenten kom prompte:

»Jeg kender ham ikke, nej,« sagde Trump, mens han rystede på hovedet, og tilføjede:

»Jeg kender ham ikke, men det er en voldsom historie, det er en meget voldsom historie.«

Præsidenten undlod at fortælle, at prinsen faktisk også har været gæst i hans resident i Mar-a-Lago i Florida i februar 2000.

Den amerikanske præsident har mødt den britiske prins Andrew ved flere lejligheder. Her ses de under statsbesøget i London i sommer. Foto: Twitter Vis mere Den amerikanske præsident har mødt den britiske prins Andrew ved flere lejligheder. Her ses de under statsbesøget i London i sommer. Foto: Twitter

Billeder fra den begivenhed viser de to mænd i selskab med den nuværende førstedame, Melania, mens britisk medier også har gravet et enkelt foto frem, hvor selveste Epstein står i baggrunden.

Det tog da heller ikke twitter-brugerne lang tid at skaffe bevis for, at præsidentens påstand ikke holder vand.

I timerne efter flød det sociale medie over med billeder af de to mænd sammen. Flere viser deres seneste møde under præsidentens statsbesøg i London for få måneder siden.

Det er ikke første gang, Trump nægter at kende folk, som han tidligere har tilbragt en hel del tid sammen med.

Trump just said "I don't know Prince Andrew, but that's a tough story, it's a very tough story, I don't know"



Here he is not knowing him at Westminster Abbey, taking a nice stroll on a separate occasion he didn't know him and finally not knowing him whilst partying with Epstein. pic.twitter.com/wpVoVdfwBn — James Felton (@JimMFelton) December 3, 2019

Tilbage i 2000 blev han fotograferet med Epstein og udtalte derefter til New York Magazine, at forretningsmanden var 'en fantastisk fyr', som han havde kendt i 15 år.

Da milliardæren senere blev anholdt for at stå bag sexhandel med mindreårige piger, benægte Trump, at han kendte ham særlig godt og sagde, at han 'ikke var en fan.'

Også hans tidligere pressetalsmand Anthony Scaramucci fik samme behandling, da han faldt i unåde og fyret efter blot to uger i jobbet.

Da Scaramucci havde fået fyresedlen, skrev Trump på Twitter:

#PrinceAndrew's sex accuser says photo 'has date on back proving it's not fake' https://t.co/hEgh83zY36 pic.twitter.com/ycUlrZ7BrJ — Daily Mirror (@DailyMirror) December 3, 2019

'Anthony Scaramucci er en uforståelig tosse....Jeg kendte ham knap nok.'

Epstein-skandalen har ramt det britiske kongehus hårdt.

Et af sagens hovedvidner - Epsteins såkaldte 'sexslave', Virginia Roberts, har flere gange fortalt, at rigmanden flere gange tvang hende til at have sex med prinsen.

For få uger siden stillede prinsen op til interview i et forsøg på at lægge sagen død, men hans tv-optræden fik blot sagen til at eksplodere endnu mere. Få dage efter måtte han frasige sig alle sine pligter.