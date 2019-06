Et billede siger mere end tusind ord, forlyder det. Og i tilfældet med den amerikanske præsident, Donald Trump, siger et flittigt delt billede, blandt andet at præsidenten taler usandt.

Det drejer sig mere bestemt om en helt ny anklage om voldtægt rettet mod Donald Trump. I den specifikke sag er ofret den amerikanske skribent E. Jean Carroll.

I en ny bog beskriver hun, hvordan hun i midten af halvfemserne mødte Donald Trump, som dengang var en kendt ejendomsudvikler, i stormagasinet Bergdorf Goodman på Manhattan i New York. Det skriver det amerikanske magasin New York Magazine, som bringer dele af bogen.

Donald Trump var på udkig efter en gave til en kvindelig bekendt og bad Carroll om hjælp, skriver Carroll i bogen.

Det indvilligede hun i, og på et tidspunkt fandt de frem til stormagasinets afdeling for lingerie. Her besluttede Trump sig angiveligt for en gennemsigtig bodysuit, som han bad Carroll om at prøve.

Og det var ifølge skribenten, som på tidspunktet også var tv-vært, i prøverummet, Donald Trump forgreb sig på hende.

'Han holder mig op mod væggen med sine skuldre, presser sin hånd under min overfrakke og trækker mine trusser ned,' skriver hun blandt andet, før hun beskriver, hvordan Trump lynede sine bukser ned og 'stødte sin penis delvist eller helt, jeg er ikke sikker, ind i mig'.

Efterfølgende flygtede hun ud af prøverummet. Hun anmeldte dog aldrig sagen, men fortalte to veninder om situationen.

Skribenten E. Jean Carroll. Foto: Wiki Commons Vis mere Skribenten E. Jean Carroll. Foto: Wiki Commons

Anklagen om seksuelt overgreb begået af Donald Trump er langt fra den første af sin slags. Og E. Jean Carrolls beskrivelse er da også hurtigt blevet delt vidt og bredt på sociale medier og beskrevet i de mere traditionelle af slagsen.

Anklagen er også nået til Det Hvide Hus og Donald Trump, som benægter pure.

»Jeg har ikke mødt denne person i mit liv. Hun forsøger at sælge en ny bog - det burde give en idé om hendes motivation. Den bør blive solgt i afdelingen for fiktion,« siger Trump blandt andet i en udtalelse.

Den har dog hurtigt vist sig at være et falsum.

For ikke længe efter, Trumps udtalelse blev offentliggjort, kunne CNN-journalisten Daniel Dale - der til dagligt arbejder med at faktatjekke politikere - tweete et billede, hvor Donald Trump står sammen med netop E. Jean Carroll.

Trump says in his statement on Carroll's allegations, "I've never met this person in my life." Her article features a photo of them beside each other. pic.twitter.com/nlnvtyED0M — Daniel Dale (@ddale8) 21. juni 2019

På billedet, som du kan se her i artiklen, er også Trumps tidligere hustru Ivana Trump og E. Jean Carrolls daværende mand John Johnson.

Det er som nævnt langt fra første gang, Donald Trump beskyldes for overgreb mod kvinder. Under præsidentvalgkampen stod adskillige kvinder frem og fortalte om Trumps upassende adfærd og overgreb.

Ingen af beretningerne har dog fået videre konsekvens for Donald Trump.