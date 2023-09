På det ene spørgsmål efter det andet vil Donald Trump simpelthen ikke lege med.

»Jeg vil ikke fortælle dig det,« siger han.

Hans svar – eller mangel på samme – falder i et interview på tv-stationen NBC, der blev sendt søndag aften.

Her bliver den tidligere præsident af journalisten Kristen Welker på flere forskellige måder spurgt ind til, hvad han præcist foretog sig 6. januar 2021, da en stor hob af hans tilhængere stormede Kongressen.

Det udvikler sig til lidt af mundhuggeri.

Replikken i begyndelsen af denne artikel er hans respons til et spørgsmål om, hvor han befandt sig, da de voldsomme scener udspillede sig.

»Sad du i stuen og så tv?« spørger journalisten.

Donald Trump følger op med: »Jeg vil fortælle det senere, på et passende tidspunkt.«

Donald Trump har deltaget i et helt nyt interview med den amerikanske tv-station NBC. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump har deltaget i et helt nyt interview med den amerikanske tv-station NBC. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Ritzau Scanpix

Samme afvisning kommer på et mere generelt spørgsmål om, hvad han foretog sig, da Kongressen var under angreb.

Her henviser Donald Trump til den video, der senere på dagen blev lagt ud sociale medier, hvor han bad folk om at gå hjem fulgt op af 'vi elsker jer'.

I NBC-interviewet kalder han det i øvrigt for en »smuk udtalelse«.

Men journalist Kristin Welker giver ikke op, selvom hun og Donald Trump mere eller mindre taler i munden på hinanden på dette tidspunkt.

»Det var kl. 16 om eftermiddagen, tre timer efter angrebet begyndelse. Jeg vil gerne vide, hvem du ringede til den dag?« spørger hun.

Donald Trump: »Jeg vil ikke fortælle dig noget. Lad mig udtrykke det sådan her: Jeg opførte mig så godt. Jeg gjorde et så godt stykke arbejde.«

Han siger efter endnu et forsøg fra NBC-journalisten, at han regnede med, at den daværende formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, »tog sig af det«.

I de nye i nterview siger Donald Trump også, at han mest af alt lyttede til sig selv, da han tog beslutningen om at forfølge påstanden om valgsvindel ved 2020-valget – der i sidste ende førte frem til netop optøjerne ved Kongressen.

Advokater, der fortalte ham, at han tabte valget, lyttede han ikke til.

»I de fleste tilfælde fordi jeg ingen respekt havde for dem. Men jeg havde respekt for mange andre, der sagde, at der blev svindlet ved valget,« siger Donald Trump:

»Ved du, hvem jeg lyttede til? Mig selv. Jeg så, hvad der skete.«