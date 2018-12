Præsidenten siger, at den saudiske kronprins har svoret over for ham, at han ikke var involveret i drabet.

Selv om der er meget, der peger på, at den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, var involveret i drabet på den regimekritiske journalist Jamal Khashoggi, så vil den amerikanske præsident ikke fordømme ham.

Det siger Donald Trump i et interview med nyhedsbureauet Reuters.

Præsidentens pure afvisning kommer, efter en stribe republikanske senatorer har krævet, at man skal tage klart afstand til den kontroversielle kronprins.

I interviewet nægter Trump at udtale sig om, hvorvidt han mener, at kronprinsen har udstedt ordren om at lade Khashoggi dræbe på det saudiarabiske konsulat i Istanbul 2. oktober.

Her blev journalisten angiveligt kvalt og efterfølgende parteret.

- Han er leder af Saudi-Arabien. Landet har været en god allieret, siger Trump.

Adspurgt, om støtten til kongedømmet i denne sammenhæng skal anses som støtte til kronprinsen selv, svarer Trump:

- Altså, i øjeblikket skal det helt bestemt.

I interviewet fortsætter Trump altså med at give kronprinsen tvivlens nådegave. Drabet på Khashoggi har fået store dele af verden til at fordømme Saudi-Arabien.

- Kronprinsen har på det kraftigste afvist at have noget med drabet at gøre, siger Trump.

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA har slået fast, at den er overbevist om, at Mohammed bin Salman beordrede likvideringen af Khashoggi. Den konklusion har Trump kaldt for "forhastet".

Den indstilling har fået senatorer til at kritisere præsidenten i skarpe vendinger.

- Man skal være forsætligt blind for ikke at nå den konklusion, at dette blev orkestreret og organiseret af mennesker, der fik ordrer fra Mohammed bin Salman, sagde den republikanske senator Lindsey Graham, der ellers plejer at støtte Trump, i sidste uge.

/ritzau/