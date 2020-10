Delstaterne Michigan og Wisconsin har denne uge registreret rekordmange nye smittede forud for Trump-møde.

USA's præsident, Donald Trump, er sent lørdag aften dansk tid på vej til vælgermøder i delstaterne Michigan og Wisconsin.

Det er på trods af, at begge delstater har registreret rekordhøje daglige smittetal denne uge.

Det skriver The New York Times, som også oplyser, at de lokale myndigheder i delstaterne har opfordret til at holde afstand og aflyse større begivenheder.

Fredag registrerede Michigan 2015 nye tilfælde med coronavirus, hvilket ifølge de lokale sundhedsmyndigheder er det højeste antal målt i delstaten under pandemien.

Wisconsin registrerede også et rekordhøjt antal nye smittede fredag med 4160, melder embedsmænd i delstaten ifølge New York Times.

Trump skal efter planen afholde vælgermøde i Muskegon i Michigan, hvorefter han tager turen til Janesville i Wisconsin.

Trump ønskede ikke at svare på spørgsmål fra journalister, da han gik om bord på Air Force One.

Specialist i smitsomme sygdomme Michael Landrum siger til CNN, at borgere i Wisconsin bør blive inden døre.

- Vi ser hidtil uset høje antal nye tilfælde i samfundet. Tallene er nu tre til fire gange så høje, som de var i løbet af sommeren.

- Vi siger til folk, at de ikke bør holde sammenkomster, hverken ude eller inde for mennesker, de ikke bor med, siger Landrum.

USA's generallæge, Jerome Adams, siger til CNN, at det "går i den forkerte retning" i forhold til antallet af nye smittede og antallet af indlæggelser i Wisconsin.

- Det er afgørende, at vi faktisk forstår, hvordan det her virus spreder sig, så vi kan få det under kontrol, siger han.

USA registrerede fredag landets højeste antal smittetilfælde på 24 timer siden juli med mindst 69.000 bekræftede smittede.

Samme dag registrerede mindst ti delstater det højeste antal smittede på bare et døgn.

/ritzau/