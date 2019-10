Under en tale på Benedict College i South Carolina i USA, hvor næsten alle studerende (99 procent) er sorte, forsøgte præsident Donald Trump at identificere sig med sit publikum.

Det gik bestemt ikke efter planen. Og nu forlanger NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) og andre landsdækkende organisationer for sorte amerikanere en undskyldning.

Før begivenheden i South Carolina tørnede sorte anti-Trump-demonstranter sammen med hvide Trump-supportere. Og under selve talen var kun syv sorte studerende fra Benedict College (ifølge Huffington Post) til stede, mens resten af stolene i auditoriet var optaget af personale og hvide Trump-fans, der havde fået deres billetter via præsidentens hjemmeside.

Trumps tale fokuserede på det amerikanske retssystem og den forskelsbehandling, der ofte medfører, at uforholdsmæssigt mange sorte amerikanere ender med at få strengere straffe.

Klar farveforskel. Her ses de fremmødte anti-Trump-demonstranter i South Carolina. Foto: SAM WOLFE - Reuters Vis mere Klar farveforskel. Her ses de fremmødte anti-Trump-demonstranter i South Carolina. Foto: SAM WOLFE - Reuters

Og her er Trump-supporterne. Foto: SAM WOLFE Vis mere Og her er Trump-supporterne. Foto: SAM WOLFE

Og efter at have modtaget Benedict Colleges ærespris for sit arbejde med en ny retsreform sagde Donald Trump:

»Jeg vil altid kæmpe for et retssystem, der er fair for alle amerikanere uanset hudfarve. Og som I måske ved, har jeg også været udsat for det samme som jer. Der foregår en heksejagt mod mig. Det er noget forfærdeligt noget, der finder sted i vores land«.

»Det var en grotesk og dybt fornærmende udtalelse. Donald Trump er omfattet af den hvide mands privilegier. Han er født med en guldske i munden. Og når præsidenten tillader sig at sammenligne sin egen situation med sorte amerikaneres historiske lidelser, er det en fornærmelse uden lige,« siger den sorte borgerrettighedsforkæmper og præst Al Sharpton ifølge mediet Politico.

I Washington D.C. fortsætter en retskomité under Repræsentanternes Hus i weekenden deres afhøringer af højtstående embedsmænd, der alle fastholder, at Donald Trump har misbrugt sin magt som præsident for at sikre at blive genvalgt ved næste års valg.

Under sin tale på det primært sorte Benedict College i South Carolina sammenlignede Donald Trump sit situation med den retslige uretfærdighed, der i årtier har gjort livet svært for millioner af sorte amerikanere. Foto: LEAH MILLIS - Reuters Vis mere Under sin tale på det primært sorte Benedict College i South Carolina sammenlignede Donald Trump sit situation med den retslige uretfærdighed, der i årtier har gjort livet svært for millioner af sorte amerikanere. Foto: LEAH MILLIS - Reuters

Sorte anti-Trump-demonstranter tørner sammen med hvide Trump-supportere før præsidentens tale på Benedict College i South Carolina. Foto: SAM WOLFE - Reuters Vis mere Sorte anti-Trump-demonstranter tørner sammen med hvide Trump-supportere før præsidentens tale på Benedict College i South Carolina. Foto: SAM WOLFE - Reuters

Det er det demokratiske partis forsøg på at starte en rigsretssag imod ham, som Trump kalder en heksejagt.

Ifølge den seneste meningsmåling er de amerikanske vælgere splittet 50/50 hvad angår en sådan rigsretssag. Og kampen mellem de to politiske fløje blev i går mere intens.

Efter Donald Trumps prismodtagelse på Benedict College trak den førende sorte præsidentkandidat, Kamala Harris, sig således fra et arrangement på samme college lørdag.

Og på Twitter var Donald Trump hurtig med sin reaktion:

»Den usuccesfulde præsidentkandidat Kamala Harris nægter at deltage i en vidunderlig og primært afrikansk-amerikansk begivenhed på et college, hvor jeg i går modtog en stor ærespris for mit succesfulde arbejde med retsreform. Noget, der aldrig lykkedes for den forhenværende regering,« skrev Donald Trump.