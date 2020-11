Trump-kampagne har kaldt møde "rutinemæssigt" og afvist, at det skulle bruges til at tale præsidententens sag.

Et møde med USA's præsident, Donald Trump, har ikke budt på nogen informationer, som potentielt kan ændre valgresultatet i Michigan.

Det fortæller toprepublikanere i delstaten fredag lokal tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Demokraternes Joe Biden vandt Michigan med 157.000 flere stemmer end Trump.

Tidligere fredag kom det frem, at Trump ville mødes med republikanske ledere i delstaten.

Talsperson i Det Hvide Hus Kayleigh McEnany har ifølge Reuters kaldt mødet for "rutinemæssigt" og afvist, at det skulle bruges til at tale præsidentens sag.

Men iagttagere har ment, at det kunne være et nyt forsøg på at få omgjort resultatet af præsidentvalget 3. november.

To toprepublikanere indikerer dog, at de vil lade processen fortsætte som hidtil.

- Vi er endnu ikke blevet gjort opmærksom på nogen information, der vil ændre udfaldet af valget i Michigan, og som de øverste medlemmer af den lovgivende forsamling vil vi følge loven og den normale proces i forhold til Michigans valgmænd, siger flertalsleder i Senatet i Michigan Mike Shirley og formand for Repræsentanternes Hus i delstaten Lee Chatfield i en fælles udtalelse ifølge Reuters.

De siger dog også ifølge nyhedsbureauet AP, at påstande om svindel bør undersøges.

Donald Trump er kommet med gentagne påstande om udbredt svindel ved det amerikanske præsidentvalg og har derfor lagt sag an flere steder.

Det er dog indtil nu ikke lykkedes præsidenten at få domstolene til at erklære valghandlingen ulovlig i flere af de nøglestater, der har givet Biden sejren.

Der er 16 valgmænd på spil i Michigan. Det kræver 270 valgmænd at få et flertal i valgmandskollegiet. Ifølge nyhedsbureauet AP har Biden vundet 306 valgmænd og Trump 232.

