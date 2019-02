Trump har modtaget en rapport, som sandsynligvis kan bruges til at presse Europa på handelsområdet.

Det amerikanske handelsministerium har sendt en undersøgelse af, hvorvidt bilimport udgør en national sikkerhedstrussel for USA, til Det Hvide Hus.

En talskvinde for handelsministeriet siger natten til mandag dansk tid, at ministeriet ikke vil offentliggøre indholdet af rapporten.

USA's præsident, Donald Trump, har nu 90 dage til at afgøre, hvordan han vil forholde sig til rapportens anbefalinger.

Det er forventet, at rapportens konklusioner kan give Trump mulighed for at presse Europa på handelsområdet.

For hvis rapporten vurderer, at import af biler fra Europa til USA udgør en national sikkerhedstrussel, vil Trump - uden om Kongressen - kunne pålægge told på biler importeret fra Europa.

Trump har allerede brugt nationale sikkerhedsspørgsmål til at indføre told på stål og aluminium. Og han har tidligere truet med at gøre det samme på biler.

På opfordring fra Trump iværksatte handelsministeriet i maj sidste år den såkaldte sektion 232-undersøgelse af den amerikanske bilimport.

Den er natten til mandag dansk tid blevet leveret til Trump blot to timer før deadline.

