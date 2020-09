USA's præsident, Donald Trump, blev mødt med utilfredse tilråb og buhen ved en ceremoni til ære for den afdøde højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg.

Præsidenten og hans førstedame, Melania Trump, stod iklædt ansigtsmasker ved ceremonien på hver deres side af kisten, der var beklædt med det amerikanske flag.

Til ceremonien var der mødt tilskuere op for at ære Ginsburg, der som 87-årig gik bort fredag i sidste uge.

Men flere af de fremmødte brugte også anledningen til at udtrykke deres vrede mod Trump, der har annonceret, at han hurtigt vil udpege en afløser for Ginsburg.

- Stem ham ud, lød de messende råb blandt andet fra de fremmødte.

Det Hvide Hus annoncerede onsdag, at Trump allerede på lørdag i denne uge vil nominere en ny højesteretsdommer i Ginsburgs sted.

Demokraterne har omvendt insisteret på, at der først skal findes en ny højesteretsdommer efter præsidentvalget 3. november.

Lykkes det for Trump at få en kandidat udpeget, vil det betyde, at i alt seks af domstolens ni dommere vil tilhøre den konservative fløj i USA.

Dermed får han chancen for at styrke en konservativt domineret Højesteret - formentlig for en lang årrække, da dommerne er udnævnt på livstid.

Det er tredje gang, at Trump kommer til at nominere en kandidat til Højesteret, siden han blev valgt i 2016.

Sammensætningen af højesteretsdommere i USA har stor betydning. For Højesteret har stor indflydelse på områder som abort, våbenrettigheder, adgang til at stemme og dødsstraf i USA.

/ritzau/Reuters