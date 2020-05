Den seneste tid har den amerikanske præsident Donald Trump - både indirekte og direkte - hentydet til, at den nye coronavirus er blevet skabt på et laboratorium i Kina.

Nu bliver den teori skudt ned. Af ingen ringere end Trumps egen topsundhedsrådgiver.

Det skriver National Geographic.

Til tidsskriftet fortæller Anthony Fauci - der udover at være topsundhedsrådgiver for Donald Trump også er direktør for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA - at alle beviser indtil videre indikerer, at virussen bag den nuværende verdensomspændende pandemi ikke blev skabt i et laboratorium, men i naturen.

»Hvis du ser på udviklingen af virus i flagermus og det, der er derude nu, så læner de videnskabelige beviser sig meget, meget kraftigt mod, at det ikke kunne være blevet kunstigt eller bevidst manipuleret,« forklarer han til National Geographic.

»Alt ved den gradvise udvikling over tid indikerer stærkt, at denne virus udviklede sig i naturen og efterfølgende er hoppet over til en anden art,« siger han videre.

Baseret på de videnskabelige beviser mener han heller ikke, at der er nogen grund til at tro på en anden konspirationsteori: At nogen skulle have fundet coronavirussen ude i naturen, bragt den med sig til et laboratorium, hvorfra den ved et uheld skulle have undsluppet og spredt sig.

Donald Trump har ellers den seneste tid hævdet, at han har beviser på, at den nye coronavirus stammer fra et laboratorium i den kinesiske storby Wuhan, der er epicenteret for udbruddet.

På et pressemøde i sidste uge blev han ifølge Ritzau spurgt, om han havde set noget, der gjorde, at han med stor sikkerhed kunne sige, at virussen var sluppet ud af det kinesiske laboratorium i byen:

»Ja, det har jeg. Ja, jeg har,« svarede han - dog uden at komme nærmere ind på, hvad han skulle have set.

Også den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, har i et interview sagt, at der er 'enorme beviser' på, at virusen slap ud af det kinesiske laboratorium.

Det er dog ikke kun Anthony Fauci, der modsiger dem. Det samme har WHO's førende ekspert i coronasygdomme, Maria Van Kerkhove. Til nyhedsbureauet dpa har hun tidligere forklaret, at flere tusinde genetiske analyser peger på, at det nye coronavirus har en naturskabt oprindelse.

Men det er fortsat uklart, fra hvilket dyr smitten blev givet videre til mennesker, har hun fortalt.