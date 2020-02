Den amerikanske præsident Donald Trump mister snart én af sine bedste venner og allerstørste støtter, radioværten Rush Limbaugh.

Mandag afslørede den ultrakonservative radiostjerne således over for sine godt 18 millioner lyttere, at han lider af fremskreden lungekræft og ikke har langt igen.

»Jeg vil være her til det sidste. Alle mine lyttere er som min familie,« sagde den 69-årige chok-dj med en uvant varme i stemmen.

Rush Limbaugh, der har haft sit eget radioshow i 31 år, er ellers ikke er kendt for sine varme følelser. Således kalder han jævnligt præsident Donald Trumps demokratiske modstandere for 'nazister' og 'udyr'.

Talkshow-dj Rush Limbaugh har 18 millioner lyttere. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP Vis mere Talkshow-dj Rush Limbaugh har 18 millioner lyttere. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP

Fornyligt kaldte Rush Limbaugh Donald Trump 'historiens bedste præsident'.

Modsat har Limbaugh anklaget den venstreorienterede skuespiller Michael J. Fox for at 'overdrive sine Parkinsons-symtomer'. Da nogle amerikanske soldater udtalte sig negativt om krigen i Irak, kaldte Rush Limbaugh dem for 'tøsedrenge'. Og da en kvindelig gymnasieelev fra staten Kansas på CNN opfordrede til sygesikring for alle amerikanere, blev teenageren i Limbaughs program kaldt 'en luder' og 'en galning'.

Rush Limbaugh var blot 16 år gammel, da han startede som radiovært. I 2008 fornyede han sin radiokontrakt med - næsten tre milliarderer kroner for otte år.Og med 18 millioner daglige lyttere er Rush Limbaugh USAs mest populære og indflydelsesrige talkshowvært.

Ligesom sin kollega Alex Jones har Rush Limbaugh været med til a sprede diverse sammensværgelsesteorier, bl.a. om Sandy Hook-massakren, der angiveligt blot var skuespil og Clinton-familien, der ifølge Limbaugh står bag flere mord.

»Jeg lytter altid til Limbaugh. Han er ikke fake news,« siger Donald Trump og min kræftsyge ven og favorit-dj. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP Vis mere »Jeg lytter altid til Limbaugh. Han er ikke fake news,« siger Donald Trump og min kræftsyge ven og favorit-dj. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Præsident Donald Trump og chok-dj Rush Limbaugh er nære venner. Foto: LEAH MILLIS - Reuters Vis mere Præsident Donald Trump og chok-dj Rush Limbaugh er nære venner. Foto: LEAH MILLIS - Reuters

I mandagens program fortalte Rush Limbaugh, at han fik behandling for sin alvorlige kræftsygdom. Men dj'en gik ikke i detaljer.