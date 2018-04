Tom Bossert, der er præsident Trumps rådgiver for indenlandsk sikkerhed, træder tilbage. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

»Præsidenten er taknemmelig for Toms engagement i vort gode lands sikkerhed,« siger talskvinde Sarah Sanders.

»Tom har stået i spidsen for Det Hvide Hus' bestræbelser på at beskytte hjemlandet mod terrortrusler, styrke vort cyberforsvar og reagere på en hidtil uset række af naturkatastrofer,« siger talskvinden.

Årsagen til, at Bossert forlader posten, er ikke umiddelbart oplyst.

Tom Bossert. Billedet her er fra den 18. februar. Foto: Andrew Harrer Tom Bossert. Billedet her er fra den 18. februar. Foto: Andrew Harrer

Meddelelsen kommer dagen efter, at John Bolton blev indsat som Trumps fjerde nationale sikkerhedsrådgiver, skriver nyhedsbureauet AFP.

John Bolton har tidligere - under præsident George W. Bush - været USA's FN-ambassadør. Han betragtes som en af høgene på Det Republikanske Partis højrefløj.

Tom Bossert er den seneste i en lang række af rådgivere og ministre, der har forladt Det Hvide Hus under Trumps ledelse.

Senest har Bossert medvirket i interviews i amerikanske medier om det formodede kemiske angreb i den syriske by Douma i lørdags.

Her sagde han, i lighed med forsvarsminister Jim Mattis, at muligheden for en militær reaktion ikke er taget af bordet.

»Det er forfærdelige fotos. Vi overvejer et angreb,« sagde han til tv-stationen ABC mandag.

OVERBLIK: De har forladt Donald Trumps administration Tirsdag har den amerikanske præsidents rådgiver for indenrigssikkerhed, Tom Bossert, indgivet sin opsigelse. Flere topfolk i den amerikanske administration har måttet forlade embedet - enten frivilligt eller med en fyreseddel i hånden - siden Donald Trump blev indsat som USA's præsident i januar sidste år. Herunder ses et udpluk af de, der har måttet forlade deres poster under Donald Trumps præsidentperiode: * Rådgiver for indenrigssikkerhed Tom Bossert: 10. april oplyser Det Hvide Hus, at Tom Bossert har sagt op. Det står ikke umiddelbart klart, hvem der erstatter Bossert. * General H.R. McMaster: Den 22. marts meddelte Donald Trump, at hans nationale sikkerhedsrådgiver bliver erstattet på posten af tidligere FN-ambassadør John Bolton med virkning fra 9. april. * Rex Tillerson: Udenrigsministeren blev fyret den 13. marts af Donald Trump. Præsidenten vil erstatte ham med CIA's hidtidige direktør, Mike Pompeo, der stadig afventer formel godkendelse i Senatet. Der havde længe været rygter om dårlig kemi mellem Trump og Tillerson. * Gary Cohn: Den økonomiske toprådgiver trak sig i begyndelsen af marts. Officielt blev det ikke oplyst, hvad der lå bag. Men det kan skyldes uenighed mellem ham og Trump om toldsatser på importeret stål og aluminium. * Hope Hicks: Donald Trumps kommunikationschef i Det Hvide Hus trak sig 28. februar, efter at hun under et vidneudsagn i Kongressen tilstod, at hun havde stukket "hvide løgne" i præsidentens tjeneste. * Steve Bannon: Trumps kontroversielle tidligere chefstrateg forlod i august 2017 sin post i Det Hvide Hus. Det skete, efter at avisen The New York Times kunne berette, at præsidenten havde besluttet at fjerne Bannon fra posten. * Anthony Scaramucci: Præsidentens kommunikationschef fik kun ti dage på posten. Han blev fyret 31. juli sidste år af Trumps nye stabschef, John Kelly, efter at Scaramucci havde langet ud efter flere toprepublikanere i en samtale med en journalist fra magasinet The New Yorker. * Reince Priebus: Præsident Trumps første stabschef blev 28. juli sidste år skiftet ud med den hidtidige minister for national sikkerhed, John Kelly. * Sean Spicer: Han sagde op som pressetalsmand for Det Hvide Hus, fordi han var utilfreds med ansættelsen af Anthony Scaramucci som ny kommunikationschef i Det Hvide Hus. * James Comey: Direktør for det amerikanske forbundspoliti, FBI, som havde stået i spidsen for en undersøgelse af Ruslands mulige indblanding i præsidentvalgkampen i USA i 2016. Han blev fyret af Trump i maj 2017. * Michael Flynn: Trumps nationale sikkerhedsrådgiver trådte tilbage i februar 2017. Det skete efter afsløringer af, at han havde drøftet amerikanske sanktioner mod Rusland med den russiske ambassadør i USA, før Trump tiltrådte. Han havde desuden vildledt vicepræsident Mike Pence om samtalerne. * Sally Yates: Den fungerende justitsminister blev fyret af Trump i januar 2017, efter at hun havde beordret justitsministeriets advokater til ikke at håndhæve Trumps indrejseforbud. Kilder: Reuters, NTB, The New York Times, Bloomberg og The Washington Post. /ritzau/

/ritzau/Reuters