'Mr. James Blalock fra Covington, Georgia, en veteran fra Anden Verdenskrig, stemte ved valget. Det eneste problem? Han døde for 14 år siden, i januar 2006.'

Sådan lød et tweet fra Trump-kampagnens Twitter-profil Trump War Room 11. november – omkring en uge efter det amerikanske præsidentvalg, som Joe Biden vandt, men som Donald Trump påstår var plaget af valgsvindel.

Et af de eksempler, som Trump-kampagnen helt konkret har brugt på valgsvindel, er netop James Blalock.

Han skal være en af fire personer, som er afgået ved døden, der har stemt i delstaten Georgia ved valget, selv om han var afgået ved døden.

Påstanden blev gentaget ikke længe efter – torsdag 12. november – hos den kendte Fox News-tv-vært Tucker Carlson.

På værtens meget sete program 'Tucker Carlson Tonight' sagde værten følgende:

»Der er intet lige så godt eksempel på den historie (om valgsvindel, red.) som James Blalock fra Covington, Georgia. Mr. Blalock var et postbud i 33 år, indtil han døde i 2006. 14 år senere sendte han ifølge offentlige papirer stadig post. James Blalock stemte ved forrige uges valg,« sagde Carlson.

Anklagerne om, at døde havde stemt ved det netop overståede amerikanske valg, havde lydt i flere dage. Blandt mange andre anklager om fusk.

Ved et meget omtalt pressemøde i udkanten af Philadelphia blot fire dage efter valget stod den tidligere borgmester i New York Rudy Giuliani, der nu er privat advokat for præsident Donald Trump, og fortalte om den ene omgang valgsvindel efter den anden.

Han blev flankeret af Trump-rådgiveren Corey Lewandowski, der stod med et stykke papir i hånden.

Det var angiveligt en dødsannonce på en person, som havde stemt ved valget.

Lewandowski fortalte om annoncen, men udleverede den ikke til de talrige medlemmer af pressen, som var til stede i baggården hos Four Seasons Landscaping.

Men med James Blalock kom der endegyldigt et tydeligt bevis på direkte valgsvindel. Omend langt fra organiseret.

Det bevis syntes at stå stærkt.

Lige indtil en lokal tv-station i Georgia valgte at se nærmere på James Blalock.

Eller rettere sagt. De bankede på Blalock-familiens dør.

The full story:https://t.co/n9dLA70jJB — Brendan Keefe (@BrendanKeefe) November 13, 2020

Her mødte journalisterne fra 11alive.com en kvinde.

Mrs. James E. Blalock jr. Den afdøde James Blalocks 96-årige enke. Og hun havde stemt til det netop overståede valg. Og brugt netop det navn.

Det lokale amt, hvor Mrs. James E. Blalock jr. bor, har siden bekræftet, at det var enken med fornavnet Agnes, der havde stemt til valget, og ikke den afdøde mand.

Der tog både Trump-kampagnen og Tucker Carlson fejl.

Da det stod klart, valgte Carlson at gå ud og beklage og rette sin fejl direkte under sit tv-program.

Trump-kampagnen har været tavs, men tweetet er sidenhen slettet.

Det er et andet tweet derimod ikke.

Det omhandler Linda Kesler fra Nicholson i Georgia, der også stemte ved valget. Hun døde dog i 2003, påstår Trump-kampagnen.

Mrs. Linda Kesler of Nicholson, Georgia voted in the election.



The only problem? She passed away 17 years ago, in 2003.



Sadly, Mrs. Kesler is a victim of voter fraud. pic.twitter.com/QqD4VnjfJX — Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) November 11, 2020

Endnu en gang har Trump-kampagnen dog begået en fejl, da der er tale om en helt anden Linda Kesler, som havde stemt til valget.

Allerede 7. november valgte langt størstedelen af de amerikanske medier at udråbe Joe Biden som vinder af valget. Kun nogle yderligtgående, højredrejede medier mener fortsat, at der er tvivl om vinderen.

Donald Trump selv kæmper fortsat videre, da han mener, valget har været ramt af udpræget svindel, hvilket der ikke er beviser på.

De sidste to afdøde personer fra Georgia, som skal have stemt ved valget, er ved at blive undersøgt fra officiel hånd.