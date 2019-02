Denne uges handelssamtaler mellem Kina og USA har været "meget produktive", meddeler Donald Trump i et tweet.

Handelssamtalerne mellem Kina og USA forløber tilsyneladende godt.

Det er i hvert fald den besked, som den amerikanske delegation lørdag har videregivet til præsident Donald Trump.

- Forhandlerne er netop vendt hjem fra Kina, hvor møderne om handel har været meget produktive. Nu er de til møder med mig i Mar-a-Largo for at give flere detaljer, skriver Trump i et tweet natten til søndag dansk tid.

Mar-a-Largo er Trumps resort i Florida.

Forhandlerne afsluttede fredag flere dages samtaler i Beijing.

Kina har også givet udtryk for, at samtalerne skrider fremad.

Fredag meddelte Det Hvide Hus dog, at der fortsat mangler meget for at fremtvinge ændringer i Kinas handelspolitik.

Trump har længe kritiseret Kina for at have et enormt overskud på handlen med USA.

Han har derfor indført importtold på kinesiske varer for milliarder af dollar. Han beskylder også Kina for at anvende unfair handelsmetoder.

Den 1. januar skulle toldsatserne for kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar have været sat yderligere op til 25 procent fra 10 procent.

Men i begyndelsen af december blev Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, enige om at forsøge at forhandle sig frem til en løsning på handelsproblematikken.

Trump har givet sine forhandlere en tidsfrist til den 1. marts for at få en aftale i hus. Lykkes det ikke, vil toldsatserne på import fra Kina blive forhøjet fra den 2. marts.

Kina har konsekvent fulgt op på USA's forhøjelser ved at indføre tilsvarende toldsatser på amerikanske varer.

Fredag betegnede Trump på et pressemøde forhandlingerne som "meget komplicerede" og sagde, at han muligvis vil forlænge tidsfristen og dermed udskyde en forhøjelse af toldsatserne.

/ritzau/Reuters