Det spidser for alvor til for den amerikanske præsident, Donald Trump.

Den demokratiske leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, bekræftede tirsdag, at huset onsdag skal stemme om, hvorvidt Trump skal for en rigsretssag i starten af det nye år. Det har fået Trump ud i et voldsomt raserianfald.

Det raserianfald udmøntede sig i et seks sider langt brev.

Brevet, som er sendt til netop Nancy Pelosi, er siden blevet sendt til adskillige medier, og er fyldt med Donald Trumps egne tanker og skriblerier.

Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, som er hovedarkitekten bag den potentielle rigsretssag mod Donald Trump. Foto: SAUL LOEB Vis mere Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, som er hovedarkitekten bag den potentielle rigsretssag mod Donald Trump. Foto: SAUL LOEB

Samtidig er det fyldt med angreb.

På den potentielle rigsretssag, på medlemmer af Kongressen, på undersøgelserne, der har ledt til den potentielle rigsretssag, på navngivne modstander.

Og så er det fyldt med løgne.

CNN, som på det nærmeste ligger i krig med Donald Trump, har gennemgået det seks sider lange brev.

Og her har man fundet frem til en stribe åbenlyse falske udsagn i sagen, som tager sit udgangspunkt i, at Trump skal have forsøgt at få den ukrainske præsident til at efterforske den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden og siden have forsøgt at skjule det.

De falske udsagn kommer vi ikke til at gennemgå hver og en her, men et udvalg af de mest voldsomme følger herunder.

Høringerne

Vi begynder med noget af det, Trump skriver om rigsretshøringerne, som har ledt frem til der, hvor vi er nu.

Trump skriver i brevet, at han er blevet nægtet de mest fundamentale rettigheder, som den amerikanske grundlov giver, inklusiv retten til at frembringe beviser og have andre rettigheder, som man kender fra en retssag.

Men sådan fungerer den amerikanske lovgivning ikke, når det gælder offentlige ansatte i en rigsretssag i Repræsentanternes Hus.

Trump skriver også, at han er vred over, at han ikke havde sine advokater til stede og muligheden for at krydsforhøre vidner.

Ved en del af høringer er det rigtigt, at Trumps repræsentanter ikke var inviteret. Men i andre dele - i House Judiciary Commitee - var Trumps advokater inviteret, men takkede nej til indbydelsen.

Whistlebloweren

Hele sagen tager som nævnt sit udgangspunkt i, at Donald Trump forsøgte at få Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, til at efterforske Joe Biden og dennes søn Hunter for lyssky forretninger i landet.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, kan være på vej mod en rigsretssag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Den amerikanske præsident, Donald Trump, kan være på vej mod en rigsretssag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Også det kom Donald Trump ind på ved at skrive, at den whistleblower, som igangsatte hele sagen ved at gengive Donald Trumps samtale med den ukrainske præsident, havde gengivet hele sagen forkert.

Men selv har Donald Trump været med til at udgive transskriberinger af samtalen med Volodymyr Zelensky, og overordnet set passer de rigtig godt sammen med whistleblowerens udlæg af sagen.

Samtidig skriver Trump i sit brev, at den føromtalte whistleblower nu er forsvundet, da personen eller personerne blev fanget i den løgn, som præsidenten mener, de har opstillet.

Det er dog en svær påstand at komme med, da whistleblowere ofte har det med netop ikke at træde frem i offentligheden.

Biden

I sit brev kommer Trump også med et angreb på Joe Biden. Trump skriver, at Biden brugte en milliard dollar i amerikanske støttemidler på at få fremtvunget en fyring af anklageren i sagen mod Hunter Biden.

Der er dog ikke tale om en betaling, som Trump påstår. I stedet er der tale om en lånegaranti, som USA bidrog med for at få anklageren i sagen sparket ud af sit job - ikke på grund af Biden-sagen, men fordi anklageren anses som værende korrupt generelt.

Trumps præstationer

Og så er der også nogle af Trumps usandheder om sine præstationer som præsident.

I brevet skriver han blandt andet, at USA er ved at blive verdens førende energiproducent med ham som præsident.

Men det blev USA allerede i 2012 under Obama, skriver CNN.

Trump skriver også i brevet, at han har fået igangsat arbejdet med at bygge en mur mod grænsen til Mexico.