I et interview som Donald Trump gav 19. marts, fortæller han, at han altid har vidst, at coronavirussen var meget dødelig, men at han hele tiden forsøgte at tale virussen ned for at undgå panik-tilstande.

Det fremgår af lydoptagelser, som CNN er i besiddelse af, og som er knyttet til en ny bog af Watergate-journalisten Bob Woodward

I et interview Trump gav til Woodward i februar, sagde Trump, at virussen er ‘fem gange mere dødelig end en normal influenza’.

Dette stemmer ikke overens med, hvordan Trump har talt om coronavirus i pressen.

Her har han ofte sammenlignet det med netop en influenza.

»Det var hele tiden min mening at neddæmpe det,« sagde han til Woodward tilbage i marts.

De interviews hvor de disse citater stammer fra, er blot et par af de mange samtaler, som Bob Woodward har haft med Donald Trump.

Du kan læse alle interviews som journalisten har lavet med Donald Trump i hans kommende bog 'Rage', der kan købes på engelsk i Danmark fra 15. septemer.

