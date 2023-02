Lyt til artiklen

Bemærkningen faldt, da Donald Trump skulle introducere borgmesteren i den hårdt plagede by.

»Jeg vil også gerne anerkende en mand, som har arbejdet utrætteligt for samfundet her siden mareridtets begyndelse,« lød det indledningsvist fra den tidligere præsident.

Og så kom det.

»Trent? Hvor er Trent? Han er meget let at finde,« tilføjede Donald Trump således.

Donald Trump og East Palestine-borgmester Trent Conaway (i lilla trøje). Foto: ALAN FREED

Det var altså det politiske overhoved i East Palestine, Trent Conaway – og sandsynligvis hans fysiske fremtoning – der var målet for Donald Trumps bemærkning, inden han fik et håndtryk i forbindelse med en pressekonference på byens brandstation.

Ekspræsidenten besøgte onsdag den lille by, hvor et godstog i begyndelsen i februar afsporede og førte til udledningen af massive mængder kemisk affald – blandt andet af det kræftfremkaldende stof vinylklorid – hvilket har skabt stor utryghed blandt de knap 5.000 indbyggere. Læs mere om det her

Allerede i sin tid som præsident gjorde Donald Trump sig uheldigt bemærket, når han skulle besøge katastroferamte områder.

Som The New York Times skriver om besøget i East Palestine: »Evnen til at vise empati har aldrig været hans stærke side.«

Donald Trump havde 'Trumpvand' med. Foto: MICHAEL SWENSEN

Og derfor opstod der i den lille by på grænsen mellem staterne Ohio og Pennsylvania flere akavede øjeblikke.

Som da Donald Trump roste den lille by for at have »ingen kriminalitet, ingen problemer« – mens han stod og kiggede ud over selv det sted, hvor toget forulykkede.

Eller da han opfordrede journalister og borgere til at »have det sjovt«.

Og flere gange virkede det ikke til at være et besøg i en plaget by, men et valgmøde.

Undervejs kastede Donald Trump knaldrøde 'Make America Great Again'-kasketter ud til medarbejderne på en McDonald's, mens han havde medbragt massive mængder af rent vand hældt på flasker med 'Trump Spring Water' påtrykt.

I løbet af sin ti minutter lange tale på brandstationen fik han dog også kritiseret den nuværende præsident, Joe Biden, for udvise »ligegyldighed og forræderi« over for indbyggerne i East Palestine, og kritiserede ham for i denne uge at være taget til Ukraine og Europa i stedet for.

»De har ikke tænkt sig at gøre noget som helst for jer,« sagde Donald Trump, som altså har besøgt byen inden det officielle USA:

»Dette samfund har ikke brug for undskyldninger og alle de andre ting, I har måttet høre på, men svar og resultater.«

Torsdag vil USAs transportminister, Pete Buttigieg, som den første politiker fra den nuværende amerikanske regering besøge East Palestine.