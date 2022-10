Lyt til artiklen

De andre har også gjort det. Og de har været endnu værre end mig.

Sådan lyder Donald Trumps forsvar nu i forhold til den omsiggribende sag om de hemmelighedsstemplede dokumenter, der er blevet fundet i hans hjem, Mar-a-Lago.

To gange ved to forskellige vælgermøde i Arizona i weekenden fremførte han sine påstande. Det skriver Insider.

Det er andre tidligere præsidenter, som Donald Trump mener ligeledes har opbevaret fortrolige dokumenter efter endt tid i præsidentembedet.

Donald Trump ved vælgermøde i weekenden. Foto: MARIO TAMA Vis mere Donald Trump ved vælgermøde i weekenden. Foto: MARIO TAMA

I Arizona pegede han eksempelvis på George H.W. Bush, der skulle have »taget millioner og atter millioner af dokumenter og gemt dem i en nedlagt bowlinghal, der hang sammen med en gammel, ødelagt kinesisk restaurant«.

»Hoveddøren var ødelagt, og vinduerne var itu. Ud over det var det ganske sikkert,« fremturede Donald Trump til den fremmødte skare og stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor George H.W. Bush, der døde for fire år siden, ikke blev retsforfulgt.

Han sagde også, at Barack Obama skulle have gemt over 33 millioner hemmelige dokumenter i en tidligere møbelforretning i Chicago.

Det er en påstand, Donald Trump tidligere er kommet med – hvilket i øvrigt er blevet afvist i et faktatjek af USA Today.

Jeb Bush, George H.W. Bush's søn, har i weekenden på Twitter ligeledes afvist, at hans far skulle have gemt dokumenter.

»Jeg er så forvirret. Min far kunne lide et godt måltid kinesisk mad og nød udfordringen med en 7-10-split (en særlig svær positionering af keglerne i bowling, red.). Hvad pokker sker der for dig?« skrev han.

FBI fandt 48 fortrolige dokumenter ved en ransagning hos Donald Trump i august. Sagen undersøges nu af det amerikanske justitsministerium.

Jeb Bush's reaktion på Donald Trumps påstande: