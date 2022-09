Lyt til artiklen

Tankens kraft. Det er ifølge Donald Trump nok.

»Som jeg forstår det, behøver der slet ikke være en proces,« siger den tidligere amerikanske præsident.

For første gang har han i en tv-optræden udtalt sig om de hemmelige og klassificerede dokumenter, som FBI fandt i hans hjem, Mar-a-Lago, under en ransagning i august. Det er sket hos Fox News.

Over for værten Sean Hannity forklarer Donald Trump, hvorfor det slet ikke er noget problem, at han har taget papirerne med sig efter præsidentperiodens slutning.

Det fandt FBI hos Trump FBI beslaglagde 11 sæt af klassificerede dokumenter fra Donald Trumps resort Mar-a-Lago. Nogle af dem var markeret som 'tophemmelige', som er den højeste klassifikation. Blandt dem var 184 dokumenter, som indeholdt følsomme oplysninger om regeringens efterforskningsarbejde og dens hemmelige informanter. Klassifikationen 'tophemmelig' gives kun til de mest beskyttede informationer om nationens sikkerhed. Dokumenter, der er markeret tophemmelige, kan normalt kun ses i regeringsbygninger. Kilde: Ritzau

»Hvis man er USAs præsident, kan man afklassificere bare ved at sige 'det er afklassificeret', eller bare ved at tænke på det, hvis du sender det til Mar-a-Lago, eller hvor du nu sender det hen,« lyder det fra Donald Trump:

»Og der behøver ikke være en proces. Der kan være en proces, men det behøver der ikke være. Du er præsident. Du tager den beslutning. Så hvis man sender det, er det afklassificeret. Jeg har afklassificeret alt.«

Forklaringen fra ekspræsidenten, der i sagen undersøges af det amerikanske justitsministerium og risikerer en straf, er dog ganske usædvanligt blevet afvist af adskillige republikanske kongresmedlemmer.

Over for CNN giver senatorerne og Trump-partifællerne Lindsey Graham, Mike Rounds, Thom Tillis og Whip John Thune alle udtryk for, at man sandsynligvis ikke bare kan afklassificere ved tankens kraft.

Donald Trump har endnu ikke meldt ud, om han rent faktisk stiller op til præsidentvalget i 2024. Foto: GAELEN MORSE

»Processen er sandsynligvis mere kompliceret end det,« som Lindsey Graham udtrykker det.

Også flere juridiske eksperter har taget sig til hovedet.

»Trump skader Trump,« som George Conway, advokat og klummeskriver hos The Washington Post, noterer sig på Twitter.

»Donald har retten til at tie. Alt, hvad han siger, kan og vil blive brugt mod ham i retten,« som advokat med speciale i national sikkerhed, Bradley Moss, skriver samme sted.

Over for CNN uddyber han:

»Hvis han tænker på det i sit hoved, vil det blive afklassificeret? Det ville være en obskøn og skødesløs måde at håndtere afklsissificering på, fordi ingen andre i regering ville så vide, at de dokumenter eller oplysninger er blevet afklassificeret,« siger Bradley Moss:

»Jeg ved, at han ikke er typen, der hænger sig i detaljer, men det er visse retningslinjer, der skal følges. Det her er ikke et forsvar, som hans advokater vil forsøge at bruge – de må finde på noget mere kompetent og sammenhængende.«