»Min farvelbesked – Jeg håber ikke, det her er farvel«.

Sådan lyder den kryptiske besked fra den tidligere amerikanske præsident Donald Trump.

Beskeden er tikket ind i tusindvis af indbakker i USA. Og den er ganske opsigtsvækkende.

Selve emnet på mailen er ligefrem 'Min farvelbesked'.

Hvad er det så for et farvel, den tidligere – og måske kommende – amerikanske præsident beskriver?

Jo, det handler om, at Trump frygter, at han tirsdag kan blive sendt i fængsel i forbindelse med den nuværende retssag om tys-tys-penge til en pornostjerne, som kører på Manhattan i disse dage.

Tirsdag skal dommeren nemlig kortvarigt sætte selve retssagen på pause for at foretage en høring på opfordring fra anklagerne i sagen.

Trump har nemlig tidligere angrebet potentielle vidner i sagen – blandt andet sin tidligere advokat Michael Cohen – i opslag på sit sociale medie Truth Social.

Og derfor fik Trump udstedt en såkaldt 'gag order', hvilket er en mundkurv, som under straf forhindrer den tidligere præsident i at udtale sig kritisk om personer involveret i retssagen og dermed direkte eller indirekte påvirke rettergangen.

Det er netop den mundkurv, som anklagerne mener, Trump har forbrudt sig mod.

Ikke bare én gang, men adskillige.

I første omgang har anklageren bedt om, at Trump skulle have bøder på 1.000 dollar pr. gang, han brød mundkurven.

Donald Trump i retten 22. april. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

Men det har ifølge anklagerne ikke stoppet manden, der ser ud til at blive Det Republikanske Partis præsidentkandidat.

Og derfor har anklagemyndigheden nu bedt sagens dommer, Juan Merchan, om at tage stilling til, hvad der så skal ske med Trumps mulige gentagne brud på mundkurven.

Dommeren kan beslutte at fortsætte med bøderne, men han kan også vælge at tage mere markante greb i brug.

Og så er vi tilbage til Trumps farvelbesked.

For gentagne brud på mundkurven i sagen kan dommer Merchan nemlig sende præsidentkandidaten i fængsel i op til 30 dage.

Og det frygter Trump tydeligvis, kan man læse i den udsendte mail.

»I morgen (tirsdag, red.) er høringen om mundkurven. Hvis det ikke går vores vej, så kan jeg blive smidt i fængsel,« lyder det i mailen med Trump som afsender.

Afslutningsvis benytter Trump så den høring, der potentielt kan sende ham i fængsel, til at bede sine støtter om endnu flere penge til at bekæmpe det, han beskriver som en 'heksejagt'.

Om Trump rent faktisk skal en tur bag tremmer, ved vi først senere tirsdag. Høringen finder nemlig sted tirsdag morgen på Manhatten – hvilket betyder eftermiddag her i Danmark.

Juridiske eksperter fortæller desuden til Politico, at de ikke regner med, at Trump skal i fængsel, men at de ikke kan vide sig helt sikre, da sagen – mod en tidligere præsident – er helt uden fortilfælde.