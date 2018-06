Nordkoreas leder Kim Jong-un kan komme på besøg i Det Hvide Hus.

Det siger USA's præsident Donald Trump på et pressemøde torsdag aften, skriver AP.

I videoen ovenfor kan du se pressemødet, hvor Trump fortæller, han vil invitere den nordkoreanske leder Kim Jong Un til Det Hvide Hus.

»Jeg tror, det vil blive vel modtaget. Jeg tror, han vil se på det positivt. Så jeg tror, det kan ske,« siger præsidenten ifølge CNN.

Den amerikanske præsident Donald Trump og den japanske premiereminister Shinzo Abe til pressemødet i Rosenhaven ved Det Hvide Hus i Washington torsdag d. 7. juni 2018. AP Photo Foto: Susan Walsh Vis mere Den amerikanske præsident Donald Trump og den japanske premiereminister Shinzo Abe til pressemødet i Rosenhaven ved Det Hvide Hus i Washington torsdag d. 7. juni 2018. AP Photo Foto: Susan Walsh

Forudsætningen for det mulige historiske besøg er dog, at et planlagt møde den 12. juni mellem de to hovedpersoner går godt, siger Trump.

»Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg er totalt klar til at gå min vej. Du skal være i stand til at gå din vej,« uddyber Trump.

Trump says he may invite Kim Jong Un to the US if the summit goes well pic.twitter.com/TPjHRxbrap — Meg Wagner (@megwagner) 7. juni 2018

Pressemødet bliver afholdt sammen med Japans præsident Shinzō Abe, og Trumps udtalelser skal ses i lyset af det snarlige møde mellem den nordkoreanske leder og den amerikanske præsident.

De to lande er historisk set ikke haft et venskabsforhold. Det håber den amerikanske præsident kan ændre sig, selvom han anerkender, at landene er meget langt fra hinanden.

Den nordkoreanske leder Kim Jong Un. REUTERS/ Foto: Damir Sagolj Vis mere Den nordkoreanske leder Kim Jong Un. REUTERS/ Foto: Damir Sagolj

Trump har allerede løftet sløret for, hvordan omverdenen kan vide, om mødet mellem de to statsledere er gået godt eller ej. Han siger nemlig, at hvis han bruger ordene »maximum pressure« (maksimalt pres, red.) efterfølgende, så er mødet ikke gået godt.

Det har været usikkert, om mødet mellem Kim Jong Un og Donald Trump overhovedet ville finde sted. I slutningen af maj blev mødet aflyst, men blot seks dage senere, den 30. maj, blev planerne genoptaget.

Opdateres...