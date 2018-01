Det koster 100.0000 dollar at deltage i fest for Donald Trump i anledning af hans etårsdag som præsident.

Washington. Donald Trump vil lørdag fejre etårsdagen for sin indsættelse som USA's præsident med en gallamiddag på sit eksklusive resortsted Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida.

Det skriver Bloomberg News.

Og ligesom det koster dyrt at komme i betragtning til et medlemskab af Mar-a-Lago, så skal tegnedrengen også være i orden, hvis man ønsker at deltage i gallamiddagen.

Billetprisen for par begynder ved 100.000 dollar, svarende til godt 600.000 kroner. Ud over selve middagen er et foto sammen med Trump inkluderet i prisen.

Ønsker man at deltage i en samtale med præsidenten i løbet af aftenen, er prisen 250.000 dollar.

Vært for festlighederne er Ronna Romney McDaniel, forkvinde for Republikanernes Nationale Komité (RNC), sammen med kasinomilliardæren Steve Wynn. Overskuddet fra eventen går blandt andet til RNC.

Præsidenten og førstedamen Melania Trump forlader Det Hvide Hus fredag eftermiddag og sætter kurs mod det varmere klima i Florida.

Det politiske klima kan dog hurtigt blive ubehageligt.

Fredag midnat amerikansk tid udløber et midlertidigt budget, som holder hele det statslige apparat med lønninger til offentligt ansatte og driftsudgifter kørende.

Repræsentanternes Hus har torsdag aften godkendt et forslag til et tillægsbudget, som skal gælde fra lørdag, men Senatet har endnu ikke stemt.

/ritzau/