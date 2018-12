Frankrig indrømmelser om brændstof viser, at det er rigtigt at trække USA ud af Paris-aftalen, mener Trump.

Den franske præsident Emmanuel Macrons indrømmelser på planlagte afgiftsstigninger på brændstof viser, at det er rigtigt af USA at trække sig ud af FN's klimaaftale fra 2015.

Det mener USA's præsident, Donald Trump, efter at Macron tirsdag suspenderede planlagte forhøjelser af afgift på brændstof i Frankrig i et halvt år som følge af voldelige protester i landet.

- Jeg er glad for, at min ven Emmanuel Macron og demonstranterne i Paris er kommet frem til samme konklusion, som jeg gjorde for to år siden, skriver Trump på Twitter.

- Paris-aftalen er totalt mangelfuld, fordi den øger prisen på energi for ansvarlige lande, mens den hvidvasker nogle af de værste forurenere i verden, skriver han videre med henvisning til klimaaftalen, der blev indgået i Paris i 2015.

Her forpligtede 196 medlemslande i FN's klimakonvention sig til at arbejde for at begrænse den globale opvarmning.

1. juni sidste år oplyste Donald Trump, at USA vil forlade Paris-aftalen. Formelt kan USA først trække sig fra aftalen 4. november 2019, da processen med at komme ud tager noget tid.

Aftalen indeholder en ambition om, at temperaturen på kloden ikke må stige med mere end to grader sammenlignet med før industrialiseringen.

Fra 2020 skal der hvert år findes 100 milliarder amerikanske dollar, der skal gå til klimaindsatsen i verdens ulande.

Efter flere ugers voldelige protester og uro i Frankrig oplyste regeringen tirsdag, at en række forhøjelser af afgifter på blandt andet fossile brændstoffer udskydes i seks måneder.

Emmanuel Macron har ellers fastholdt, at afgiftsstigningerne er en nødvendig del af Frankrigs miljøpolitik. Og han har slået fast, at han ikke vil forhandle eller give efter for uroligheder på gaden.

Det gør han så nu, men det er ikke sikkert, at det er nok.

Bevægelsen bag demonstrationerne kaldes Gule Veste, fordi de klæder sig i gule trafikveste. Der synes dog ikke at være nogen organisation eller ledelse bag bevægelsen.

Bevægelsens krav er også mangeartede. Nogle vil af med brændstofafgifter, andre vil have Macron til at genindføre den formueskat, han har ophævet.

/ritzau/AFP