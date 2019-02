Før hed han 'Trump'. Nu hedder han 'Berto'.

Den 11-årige dreng Jushua fra staten Delaware var i nat Melania Trump helt specielle gæst til Præsident Donald Trumps længe imødesete 'State of the Union'-tale.

Og Joshuas historie er helt speciel.

Således blev drengen i så lang mobbet, at han til sidst måtte give op. Og i december skiftede han officielt navn fra Joshua Trump til Joshua Berto.

Donald Trump, Melania Trump og deres søn Barron. Foto: Jim Young - Reuters

»Han har fortalt mig, at han hader sig selv. Og at han hader sit efternavn. Han er nedtrykt hele tiden. Han har ikke lyst til at leve under disse omstændigheder. Og som forældre er det skræmmende.«

Sådan siger Jushua Bertos mor Megan Trump, der også sad ved siden af Melania Trump under præsidentens tale.

Mobberiet begyndte ifølge moderen, da Donald Trump startede sin kampagne i 2015. Og hun forklarer valget af sønnens nye efternavn.

»Berto er Joshuas fars efternavn. Og i starten brugte han kun navnet i skolen.«

Hverken Joshua eller Magan Trump er dog i familie med præsidenten. Og Melania Trump valgte at invitere Josnua og hans mor, da hendes mærkesag netop er mobning.

Mange mener dog, at valget at Melanias Trumps mærkesag er ironisk, da præsidenten betragtes som én af nutiidens største cyber-bully.