Brevstemmer vil føre til, at præsidentvalget 2020 bliver det mest bedrageriske valg i historien, mener Trump.

USA's præsident, Donald Trump, rejser muligheden for at udskyde præsidentvalget, indtil det kan ske på sikker vis.

I en besked på Twitter henviser han til den påståede risiko for svindel med brevstemmer.

- Udskyd valget til folk kan stemme ordentligt, pålideligt og sikkert???, skriver han.

Præsidenten gentager i sit opslag en påstand, han mange gange har fremført om, at brevstemmer vil føre til valgsvindel.

- Med universel brevstemning (...) vil 2020 blive det mest upræcise og bedrageriske valg i historien. Det vil være en stor skændsel for USA, skriver Trump.

Nyhedsbureauet Reuters har forgæves forsøgt at få en uddybning af præsidentens kommentar fra Det Hvide Hus.

I USA er det ikke præsidenten, der kan beslutte, om et præsidentvalg skal udskydes. Det vil i så fald skulle gøres af Kongressen. Det vil sige, at det blandt andet skal accepteres af Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har et flertal.

Coronapandemien har medført diskussioner om, hvorvidt det vil være sikkert for vælgerne at begive sig til stemmeurnerne. Derfor drøfter mange stater muligheden for i højere grad at brevstemme.

Trump har gentagne gange hævdet, at brevstemmer vil føre til svindel med stemmesedlerne. Det findes der dog ikke nogen beviser for.

Han har også afvist at svare på, om han vil acceptere resultatet af valget i november, hvis han taber.

I løbet af denne måned har seks stater meddelt, at de planlægger at lade vælgerne stemme primært via brev, skriver britiske BBC. Det drejer sig om Californien, Utah, Hawaii, Colorado, Oregon og Washington.

Disse stater vil sende stemmesedler til alle registrerede vælgere, som så kan vælge, om de vil sende dem retur med posten eller aflevere dem personligt.

Der vil også være åbne valglokaler på selve valgdagen, men i begrænset omfang, lyder planerne.

