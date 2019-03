Nu er præsident Donald Trump også godt på vej til at miste magten i sit eget parti.

Indtil nu har Donald Trumps politiske partifæller fulgt præsidenten igennem tykt og tyndt.

Men nu er det republikanske mytteri startet. Og resultatet er et truende 'nej' til Donald Trumps mur-byggeri.

»Jeg respekterer vores præsident. Og jeg mener som han, at vi bør forbedre vores grænsesikkerhed. Men jeg kan ikke give ham lov til at bruge penge, som kongressen ikke har godkendt,«

Rand Paul (republikansk senator fra Kentucky) stemmer imod Donald Trumps 'undtagelsestilstand' ved den amerikansk-mexicanske grænse.

Sådan siger Kentuckys republikanske senator Rand Paul, der ellers før har været en af præsidentens mest loyale støtter.

Og dermed render Donald Trump panden imod en republikansk mur, der på nuværende tidspunkt sætte en stopper for præsidentens planer om at bygge dén virkelige mur, han har lovet sine tilhængere.

I forrige uge erklærede Donald Trump 'undtagelsestilstand' ved den amerikansk-mexicanske grænse. Dén politiske finte gjorde det muligt for Trump selv at 'tage' de penge (fra statsbudgettet), som det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus (den ene halvdel af den amerikanske kongres) ellers havde sagt nej til.

Først antog alle (inklusive Donald Trump selv), at senatet (kongressens anden halvdel) med sit republikanske flertal ville støtte præsidenten. Men nu erklærer Rand Paul og tre andre republikanske senatorer, Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (maine) og Thom Tilis (North Carolina) sig enige med det demokratiske mindretal, der ikke tror på Trumps 'undtagelsestilstand'.

Lisa Murkowski (republikansk senator fra Alaska) stemmer imod Trumps 'undtagelsestilstand' ved den amerikansk-maxicanske grænse.

Susan Collins (republikansk senator fra Maine) stemmer imod Donald Trumps 'undtagelsestilstand' ved den amerikansk-mexicanske grænse.

Thom Tillis (republikansk senator fra North Carolina) stemmer imod Donald Trumps 'undtagelsestilstand' ved den amerikanske-mexicanske grænse.

Hermed er der i det 100-mand store senat nu flertal imod Trumps undtagelsestilstand.

Og hvis præsidenten stadig vil have sine penge, så bliver han nødt til at bruge sin vetoret, der sjældent benyttes.

»Magten i USA er tredelt. Højesteret, kongressen og præsidenten. De bør alle have lige meget at skulle have sagt. Og hvis vi forskyder magtdelingen, trues demokratiet.«

Sådan siger FoxNews-journalisten Shepard Smith. Og ligesom alle andre eksperter påpeger Smith, at den truende republikanske flertal imod mur-undtagelsestilstanden (afstemningen finder sted om en uge) kun er en del af præsident Trumps voksende problemer.

I fredags måtte Trump også vende tophændet hjem fra et vigtigt topmøde med den nordkoreanske diktator Kin Jong-Un. Efter en offentlig afhøring af Trumps tidligere advokat Michael Cohen vokser presset imod Trump og hans børn, Donald Jr og Ivanka.

Og sideløbende med både topmøde-kollaps og Cohen-afhøring kunne avisen Washington Post afsløre, at både Ivanka Trump og hendes ægtemand Jared Kushner i sin tid kun fik deres adgang (security clearing) til USAs mest følsomme tophemmeligheder fordi Ivankas far (præsidenten) havde insisteret.

'Førstedatter' Ivanka Trump fik ifølge Washington Post kun sin adgang til USAs vildeste top-hemmeligheder efter pres fra sin far, præsidenten.

Hverken FBI eller Donald Trumps daværende stabschef John Kelly mente således, at datteren og svigersønnen var kvalificerede til at se disse tophemmelige oplysninger.

Via det sociale netvært twitter har Donald Trump forklaret, at det var demokraternes afhøring af Michael Cohen, der fik forhandlingerne med Kim Jong-Un til at gå galt.