Myten om, at Donald Trump ved hjælp af svindel blev frastjålet sejren i det seneste præsidentvalg i USA, vil åbenbart ikke dø.

Han har stadig et solidt greb om Det Republikanske Parti, og de mest trofaste støtter forsøger fortsat at finde en form for faktuelt fodfæste for løgnen om hans sejr i nederlaget.

Senest vil man i den republikansk ledede delstat Arizona, som Joe Biden overraskende vandt ved præsidentvalget i november, efterforske en vild konspirationsteori.

Nemlig at 40.000 falske stemmesedler blev fløjet ind til præsidentvalget fra Asien.

Den påstand vil Trump-lejren ifølge Berlingske nu forsøge at få bekræftet ved at lede efter spor af bambus i det papir, som stemmesedlerne består af. Angiveligt ud fra en formodning om, at folk i det sydøstlige Asien bruger bambus i deres papir.

Kulegravningen er blåstemplet af delstatens senat, hvor Republikanerne sidder på magten. Men der er tilsyneladende ingen, som med særlig stor sikkerhed kan redegøre for, hvorfor der skulle være hold i konspirationsteorien om de 40.000 falske stemmesedler fra Asien.

Foreløbig har omkring 50 amerikanske domstole afvist søgsmål med Trump-lejrens påstande om systematisk valgsvindel ved præsidentvalget. Alligevel tror seks ud af ti republikanske vælgere ifølge meningsmålinger stadig på, at der er hold i Donald Trumps påstande om, at han blev frastjålet valgsejren ved hjælp af snyd.

Internt i Det Republikanske Parti har Trumps stædige fastholdelse af påstanden om »den store løgn«, som han kalder Joe Bidens valgsejr, dog ført til alvorlig splittelse.

Liz Cheney har som en af de toneangivende republikanere taget afstand fra Donald Trumps løgne om valgnederlaget og er nu ved at blive frataget sin magtposition i partiet. Foto: AARON P. BERNSTEIN

En af de hidtil mest toneangivende republikanere i Repræsentanternes Hus, Liz Cheney, har offentligt taget afstand fra Trumps påstande, som hun betegner som gift for demokratiet. Hun ser nu ud til at blive kørt ud på et sidespor i partiet.

»Valget i 2020 blev ikke stjålet. Enhver, der hævder det, spreder den store løgn, vender ryggen til retssystemet og forgifter vores demokrati,« skrev hun for nylig på Twitter uden dog at nævne Trump ved navn.

Liz Cheney er datter af den tidligere vicepræsident Dick Cheney og var en af de få republikanere, der stemte for at dømme Donald Trump ved en rigsretssag sidste år.

Den tidligere præsident er stadig udelukket fra flere sociale medier som Facebook, Twitter og Google på grund af sine falske påstande om valget. Senest har Facebooks uafhængige tilsynsråd besluttet, at han ikke skal have lov til at komme tilbage på platformen.

Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani er blevet mødt med et massivt sagsanlæg for injurier fra det firma, der leverede stemmemaskinerne til valget i USA. Foto: Jonathan Ernst

Påstandene om valgsvindel har også tidligere kostet Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani et velvoksent sagsanlæg for injurier.

Det kom fra firmaet Dominion, der leverede de elektroniske stemmemaskiner i USA. De har krævet 1,3 milliarder dollar fra advokaten og hans allierede, fordi løgnen om valgsvindlen »gik viralt og narrede millioner af mennesker til at tro, at Dominion havde stjålet deres stemmer og fiflet med valget«.