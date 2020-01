I et dokument afviser Trumps advokater alle anklager mod præsidenten, skriver flere medier.

Rigsretssagen mod USA's præsident, Donald Trump, er et angreb på den amerikanske befolkning og deres ret til at stemme.

Det fremgår af modsvaret i form af et seks sider langt dokument fra præsidentens hold af advokater til den kommende rigsretssag.

Det skriver flere medier, blandt andet Reuters og CNN, som refererer kilder tæt på Trumps holdet af advokater.

Reaktionen fra præsidentens lejr har ifølge kilderne en aggressiv og afvisende tone.

Blandt andet vil advokaterne argumentere for, at der i anklagerne ikke er tale om reel kriminalitet, og at Trump på alle tidspunkter har arbejdet inden for rammerne af hans præsidentembede.

