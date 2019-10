Trump takker Rusland, Tyrkiet og syriske kurdere for at have bidraget til, at USA fik ram på på Baghdadi.

Abu Bakr al-Baghdadi, lederen for Islamisk Stat, er død under en amerikansk militæroperation, siger præsident Donald Trump under et pressemøde i Det Hvide Hus.

- Han døde som en hund, som en kujon, siger han.

Operationen fandt sted i det nordvestlige Syrien.

Ifølge Trump døde Baghdadi i en tilstand af "panik". Han havde et bombebælte spændt til kroppen, som han udløste, efter han var kravlet ind i en tunnel uden udgang. Et antal islamister blev dræbt under aktionen.

- Han var en syg mand, siger præsidenten.

Han forklarer, at den amerikanske specialstyrke har samlet materiale på stedet, der gør, at man med sikkerhed kan sige, at det var Baghdadi, man fik ram på.

Trump takker Rusland, Tyrkiet og syriske kurdere for at have bidraget til, at det er lykkedes at få ram på Baghdadi.

- Han døde som en kujon. Verden er i dag et mere sikkert sted, siger han.

- Jeg har ledt efter ham i tre år.

Ifølge Trump tog det de amerikanske soldater to timer at gennemføre operationen. Der deltog otte helikoptere i angrebet.

Der blev skudt mod den amerikanske styrke, da den nærmede sig området.

Trump fortæller, at han fulgte angrebet live på en skærm sammen med vicepræsident Mike Pence.

Her kunne han se, at Baghdadi dræbte tre børn, der befandt sig på kamppladsen, forklarer han.

/ritzau/