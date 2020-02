Præsidenten kalder rigsretssagen mod ham en "frygtelig prøvelse" i første udtalelse efter afgørelse.

I sin første udtalelse siden rigsretssagen langer Donald Trump ud efter Mitt Romney, der som den eneste partifælle stemte for, at Donald Trump havde misbrugt sin magt som præsident.

- Jeg bryder mig ikke om folk, der bruger deres tro til at retfærdiggøre handlinger, som de ved er forkerte.

- Jeg bryder mig heller ikke om folk, der siger, de beder for mig, når de selv ved, at det ikke er tilfældet, siger Donald Trump til den årlige National Prayer Breakfast, hvor medlemmer af begge store amerikanske partier deltager.

Udover et par tweets er det er første gang, at USA's præsident udtaler sig efter afgørelsen i Senatet onsdag.

Den amerikanske præsident skrev allerede onsdag amerikansk tid om Mitt Romney på det sociale medie Twitter.

- Hvis han havde brugt samme energi og vrede på at slå Barack Obama, som han helliger på mig, kunne han have vundet valget, siger Donald Trump med henvisning til Romneys nederlag ved amerikanske præsidentvalg i 2012.

Sent onsdag aften dansk tid kunne USA's præsident, Donald Trump, fejre en politisk sejr, da han ved to afstemninger i Senatet blev frikendt i en historiske rigsretssag.

Demokraterne anklagede Trump for at have tilbageholdt militær støtte til Ukraine i et forsøg på at presse landets regering til at efterforske Hunter Biden, der er søn af demokraten Joe Biden - en af præsidentens potentielle rivaler ved efterårets præsidentvalg.

Donald Trump holder pressekonference klokken 18 dansk tid torsdag, hvor han vil udtale sig om rigsretssagen.

/ritzau/AFP