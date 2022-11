Lyt til artiklen

»En taber.«

Donald Trump sparede ikke på ukvemsordene, da Fox News tirsdag bad ham kommentere kritikken fra partifællen, Mitch McConnell.

»Mitch er en taber for vores land og for det republikanske parti, og han ville ikke blive genvalgt i Kentucky uden min støtte, som han tryglede mig om, mens han sank i målingerne,« lød det fnysende fra Trump.

Svadaen mod McConnell kom efter, at den magtfulde republikanske senator – som flere andre – kritiserede Trump for at spise middag med en Holocaust-benægter.

Republikanernes grand old man, den 80-årige flertalsleder i Senatet, er en af de mest prominente kritikere internt i det republikanske parti, der ser skævt til middagen, den tidligere præsident i sidste uge spiste med to yderst kontroversielle mænd.

Omkring thanksgiving mødtes Donald Trump med den skandaliserede rapper Ye (tidligere kendt som Kanye West) og højreekstremisten Nick Fuentes i sin klub i Mar-a-Lago i Florida.

»Der er ingen plads i det republikanske parti for antisemitisme eller hvidt overherredømme. Og det er efter min vurdering højst usandsynligt, at folk, der møder personer, der er fortaler for de synspunkter, nogensinde bliver valgt til præsident i USA,« sagde Mitch McConnell tirsdag til en gruppe journalister, da rygterne om middagen blev bekræftet.

Nick Fuentes er en kendt stemme på den højreekstremistiske scene og har – udover sine racistiske og antisemitiske udtalelser – også gjort sig bemærket som en ivrig støtte af Donald Trump.

Nick Fuentes er en markant skikkelse på den højreekstremistiske fløj i USA. (Arkivfoto) Foto: WILLIAM EDWARDS

Han er blandt andet en markant skikkelse i 'Stop the Steal'-bevægelsen, der nægter at anerkende Trumps valgnederlag.

Ikke desto mindre understregede Trump efter middagen, at han ikke anede, hvem Fuentes er, og at han aldrig før havde hørt om ham.

»Jeg har aldrig hørt om manden – Jeg havde ingen idé om, hvad hans synspunkter var, og de blev ikke udtrykt ved bordet under vores meget hurtige middag, og de ville ikke være blevet accepteret,« sagde Trump.

Den tidligere præsident har forklaret, at rapperen havde et stort ønske om at se Mar-a-Lago, og at han søgte ekspræsidentens råd i forhold til nogle forretninger.

Ifølge Trump var det Kanye West, der – uden hans vidende – havde taget Fuentes med til middagen.