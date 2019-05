Mueller var forudindtaget, havde interessekonflikter og skulle aldrig have været særlig anklager, mener Trump.

USA's præsident, Donald Trump, langer i en serie tweets og udtalelser torsdag ud efter den særlige anklager Robert Mueller.

Det sker dagen efter, at Mueller kom med en sjælden offentlig udtalelse.

Her afviste anklageren Trumps påstand om, at den såkaldte Rusland-rapport havde renset ham for al mistanke om, at han forsøgte at blande sig i efterforskernes arbejde.

Præsidenten beskylder torsdag blandt andet Mueller for at være en forudindtaget "aldrig-Trumper", der ikke skulle have haft jobbet som særlig anklager.

- En total interessekonflikt, skriver præsidenten blandt andet.

Trump tweetede også, at han selv "ikke havde noget at gøre med, at Rusland hjalp mig med at blive valgt".

Uden for Det Hvide Hus forklarede præsidenten til de forsamlede journalister:

- Rusland hjalp mig ikke med at blive valgt. Ved I, hvem der fik mig valgt? Jeg fik mig valgt. Rusland hjalp mig overhovedet ikke, sagde han ifølge nyhedsbureauet AP.

Robert Mueller har brugt knap to år på at efterforske en mulig forbindelse mellem Rusland og Trump-kampagnen op til valget i 2016.

Den rapport, han offentliggjorde tidligere på året, fastslår, at der ikke er beviser for et samarbejde mellem Rusland og valgkampagnen.

Men den er ikke helt så tydelig, når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt Trump eller andre omkring ham forsøgte at forhindre efterforskningen.

- I kølvandet på den efterforskning ville vi, hvis vi havde tiltro til, at præsidenten tydeligvis ikke begik en forbrydelse, have sagt det, lød det fra Mueller onsdag.

Anklageren påpegede, at det ikke var muligt for ham at rejse sigtelse mod en siddende præsident.

Efter Muellers udtalelser har flere demokratiske kongresmedlemmer sagt, at det nu er op til Kongressen at tage næste skridt i sagen. Nogle af dem har gentaget kravet om, at præsidenten må stilles for en rigsret.

- Jeg kan ikke se, hvordan det skulle ske, siger Trump torsdag udenfor Det Hvide Hus som svar på spørgsmålet om, hvorvidt han forventer en rigsretssag.

- Det er et beskidt, grimt, afskyeligt ord. Det er kæmpemæssig præsidentiel chikane, siger han.

