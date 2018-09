Donald Trump kritiserede Iran i klare vendinger i sin tale ved FN's Generalforsamling tirsdag.

New York. Den amerikanske præsident, Donald Trump, har ikke meget til overs for sin iranske kollega, Hassan Rouhani.

Det fremgik af den tale, som Trump onsdag holdt i forbindelse med FN's Generalforsamling i New York.

Her lagde han ikke fingrene imellem i sin beskrivelse af det iranske styre.

- Irans ledere sår kaos, død og ødelæggelse. De fortjener ikke respekt fra det internationale samfund.

- De plyndrer deres land for værdifulde ressourcer og spreder kaos i hele Mellemøsten og længere væk, lød det i talen.

Her opfordrede Trump det internationale samfund til at genindføre de sanktioner mod Iran, som blev hævet, da Iran og USA under præsident Barack Obama indgik en ny atomaftale.

Den aftale ophævede Trump fra amerikansk side i maj. Han lovede samtidig nye sanktioner mod det olieproducerende land.

Trump har erklæret sig villig til at genforhandle en ny aftale, men endnu er der ikke taget diplomatiske skridt i den retning.

Og på vej ind til FN-bygningen sagde Trump, at han ikke havde umiddelbare planer om at mødes med Rouhani, der også deltager i generalforsamlingen.

Rouhani sagde mandag, at han ikke vil møde Trump, før USA igen accepterer og overholder vilkårene i 2015-aftalen.

/ritzau/