Mandag skete det igen.

Efter skyderierne i en synagoge i Pittsburgh gik USAs præsident Donald Trump på Twitter og langede ud efter medierne.

'Der er en voldsom vrede i vort land, som delvist skyldes upræcis og sågar uredelig nyhedsdækning. Fake news-medierne, folkets sande fjende, må stoppe den åbenlyse fjendtlighed og begynde at rapportere præcist og rimeligt,' skrev han.

Det er ikke noget nyt, at Donald Trump har lagt sig ud med store dele af den amerikanske presse - lige fra hæderkronede aviser som Washington Post og New York Times til nyhedskanaler som CNN.

There is great anger in our Country caused in part by inaccurate, and even fraudulent, reporting of the news. The Fake News Media, the true Enemy of the People, must stop the open & obvious hostility & report the news accurately & fairly. That will do much to put out the flame... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2018

Men hvem er det egentlig, han mener?

Det besluttede CNNs reporter Jim Acosta sig for at spørge Donald Trumps pressetalsmand, Sarah Huckabee Sanders, om på dagens pressemøde i Det Hvide Hus.

»Jeg kommer ikke til at stå her og gennemgå en liste, men jeg tror, dem, der er tale om, godt selv er klar over det,« lød hendes første svar.

Det lod CNN sig ikke spise af med.

Omfatter det også CNN, som modtog brevbomber i sidste uge?

»Jeg tror ikke nødvendigvis, det er så specifikt som et helt medie. Jeg tror i stedet, præsidenten refererer til nogle enkeltpersoner,« fortsatte Sarah Huckabee Sanders.

Altså ingen navne på medier nævnt. Hvilket vel egentlig ikke er overraskende, påpeger CNN-redaktør Chris Cillizza i en analyse:

»Sanders kan ikke nævne nogle navne på hveken medier eller journalister, som er fjender af folket eller som viderebringer fake news. Det skyldes, at det hele ikke er andet end tom retorik designet med det ene formål at ramme kernevælgerne,« hedder det blandt andet i analysen.